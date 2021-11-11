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好氣！虎斑貓見「這一物」炸毛狂碎念　網笑：以為在唸經

▲日本一隻虎斑貓看見馬麻買回家的「這一物」竟然炸毛狂碎念！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲日本一隻虎斑貓看見馬麻買回家的「這一物」竟然炸毛狂碎念！（圖／twitter帳號gomame_cat）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 13:29:09

還以為是誰家的機車發不動！日本一名女網友養了一隻虎斑貓「Gomame（ごまめ）」，日前她購入一款豹紋絨毛拖鞋，滿心歡喜地穿上時，卻聽見一旁有人發出低沉碎念的怒吼聲，這才驚覺原來主子相當不滿那一雙拖鞋，讓她哭笑不得地表示：「當我換上新的冬季拖鞋時，我的貓咪瘋啦！」。

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▲飼主米婭養了黑貓「Nimame」以及虎斑貓「Gomame」。（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲飼主米婭養了黑貓「Nimame」以及虎斑貓「Gomame」。（圖／twitter帳號gomame_cat）
飼主米婭（Mia）表示目前家中除了3歲半的Gomame以外，還有一隻黑貓「Nimame（にまめ）」，兩隻貓過去都是浪浪，而遇見Gomame時牠才三個星期大，被人丟棄在姊姊住家附近停車場的一著紙箱裡。Gomame從小就很愛撒嬌，會叼絨毛玩具給飼主，也會將她的腳當成枕頭「饋頭睡覺」。

▲Gomame目前3歲半，是一隻相當撒嬌的貓咪。（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲Gomame目前3歲半，是一隻相當撒嬌的貓咪。（圖／twitter帳號gomame_cat）
日前因為天氣變冷，米婭新買了一雙豹紋圖案的絨毛拖鞋，想藉此穿著度過冷冷的冬天，帶回家一拿出來時，Nimame只是聞了一下就走開，豈料Gomame一發現馬麻買的奇怪拖鞋，不僅瞬間超生氣拱背炸毛，一邊瞪大雙眼開飛機耳，口中還不停發出低沉的怒吼聲，「念念有詞」的模樣看起來就像在「唸經」，還持續了將近30分鐘，頓時讓米婭看傻了眼！

▲這天Gomame看見米婭拿出某樣東西，竟然氣得拱背炸毛！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲這天Gomame看見米婭拿出某樣東西，竟然氣得拱背炸毛！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲Gomame：這什麼東西？！太奇怪了快拿走開！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲Gomame：這什麼東西？！太奇怪了快拿走開！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲原來Gomame眼中看到的怪東西，是馬麻新買的豹紋絨毛拖鞋！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲原來Gomame眼中看到的怪東西，是馬麻新買的豹紋絨毛拖鞋！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲沒想到一雙拖鞋竟然讓Gomame狂念了將近30分鐘！（圖／twitter帳號gomame_cat）
▲沒想到一雙拖鞋竟然讓Gomame狂念了將近30分鐘！（圖／twitter帳號gomame_cat）
隨後米婭表示可能豹紋拖鞋走起路時會有噪音讓愛貓不習慣，因此會再買聲音較小的拖鞋試試。而Gomame的影片一分享在網路上，才短短一星期就累積超過74萬人次觀看，許多網友都笑說：「這個聲音是在唸經驅邪嗎？」、「好像車子發不動的聲音」、「好像在演驚悚片」、「貓：No no no no no～」現在一起來看看Gomame的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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