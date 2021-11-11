好氣！虎斑貓見「這一物」炸毛狂碎念 網笑：以為在唸經
還以為是誰家的機車發不動！日本一名女網友養了一隻虎斑貓「Gomame（ごまめ）」，日前她購入一款豹紋絨毛拖鞋，滿心歡喜地穿上時，卻聽見一旁有人發出低沉碎念的怒吼聲，這才驚覺原來主子相當不滿那一雙拖鞋，讓她哭笑不得地表示：「當我換上新的冬季拖鞋時，我的貓咪瘋啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 13:29:09
飼主米婭（Mia）表示目前家中除了3歲半的Gomame以外，還有一隻黑貓「Nimame（にまめ）」，兩隻貓過去都是浪浪，而遇見Gomame時牠才三個星期大，被人丟棄在姊姊住家附近停車場的一著紙箱裡。Gomame從小就很愛撒嬌，會叼絨毛玩具給飼主，也會將她的腳當成枕頭「饋頭睡覺」。
日前因為天氣變冷，米婭新買了一雙豹紋圖案的絨毛拖鞋，想藉此穿著度過冷冷的冬天，帶回家一拿出來時，Nimame只是聞了一下就走開，豈料Gomame一發現馬麻買的奇怪拖鞋，不僅瞬間超生氣拱背炸毛，一邊瞪大雙眼開飛機耳，口中還不停發出低沉的怒吼聲，「念念有詞」的模樣看起來就像在「唸經」，還持續了將近30分鐘，頓時讓米婭看傻了眼！
隨後米婭表示可能豹紋拖鞋走起路時會有噪音讓愛貓不習慣，因此會再買聲音較小的拖鞋試試。而Gomame的影片一分享在網路上，才短短一星期就累積超過74萬人次觀看，許多網友都笑說：「這個聲音是在唸經驅邪嗎？」、「好像車子發不動的聲音」、「好像在演驚悚片」、「貓：No no no no no～」現在一起來看看Gomame的影片吧！（編輯：陳珮瑜）