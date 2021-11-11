鳳梨苦瓜雞湯「一喝苦爆」！婆媽揪1步驟做錯：秒變甘甜
近期天氣明顯變冷，不少人喜歡喝上一碗熱呼呼的雞湯來暖身，近日就有一名網友在網路上表示，他用新鮮鳳梨煮了鳳梨苦瓜雞湯，沒想到味道卻異常苦澀，讓他相當困惑，貼文一出，不少網友揪出問題出在「苦瓜」身上：「選錯苦瓜，要白色的」、「苦瓜用錯了，我用新鮮鳳梨煮苦瓜雞湯很清甜欸」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 14:04:59
該名網友今（11）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示煮鳳梨苦瓜雞湯時，因為手邊沒有醃鳳梨，只好丟入新鮮鳳梨，沒想到煮完味道卻超級苦，讓他崩潰直呼：「湯不是應該要是甘的嗎？」
貼文一出，網友立馬揪出問題出在「苦瓜」，「要用白色的苦瓜，然後裡面的囊要刮乾淨」、「選錯苦瓜，要白色的」、「綠的比較苦，裡面白囊要用湯匙刮乾淨，會降低一些苦味」、「綠苦瓜比較苦，買白的」、「上週第一次喝到有放山苦瓜的湯，也是讓我覺得人生還不夠苦」、「苦瓜用錯了，我用新鮮鳳梨煮苦瓜雞湯很清甜欸」、「青苦瓜不能這樣用啦」。
也有不少網友笑翻留言，「吃得苦中苦，方為人上人」、「感謝奉獻黑暗料理配方」、「有實驗精神，青苦瓜＋現宰鳳梨，第一次看到」、「這個顏色感覺很母湯的感覺」、「就濃濃的家鄉味」、「把它當解毒藥喝就對了，良藥苦口」。（編輯：賴禹妡）