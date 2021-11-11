壽司郎怎吃內行？老饕激推「4品項」一次吃5盤：不是鮭魚

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不過口感綿密、湯汁鮮甜與料多實在的「茶碗蒸」，原PO就很喜歡；另外，像是「赤蝦系列」，她也覺得品質較穩定，除了蝦子大以外，也不受刀工影響，「又脆又鮮甜，搭配飛魚卵，這盤40元狂點」；至於「鮪魚中腹或大腹」，她就覺得品質較不穩定。
而甜點類的「哈密瓜雪花冰」、「焙茶霜淇淋」和「草莓千層蛋糕」，她都給予不錯的評價，不僅不會死甜，醬也是天然草莓醬的味道，鮮奶油也香氣十足；不過，她也透露「天婦羅以前品質穩定，不會太油且蝦子蠻大，但現在比較小，也比較油，不知是怎樣」，因此她也很好奇「大家吃壽司郎有啥必點嗎」？
貼文一出，「鮮蝦三貫」、「蒜香花枝天婦羅」、「干貝」和「霜淇淋」受到最多網友推薦，「當然是鮮蝦三貫，讚讚」、「鮮蝦三貫+1，還有干貝也讚讚」、「40塊小杯冰淇淋」、「高CP值：炸蝦酪梨卷、蒜香花枝天婦羅。有點預算就吃鰻魚，超好吃」、「拜託每個人都給我吃一次蒜香花枝，有夠讚」、「鮮蝦三貫，特別是甜蝦！干貝的也很讚，甜點系列都很好吃，季節系列的聖代每次必點」、「蒜香花枝我可以吃5盤」。
不過，也有其他網友認為，「天婦羅近期吃兩次都超油，拿起來還在滴油的那種」、「最近一次去吃覺得退步很多耶，壽司上的料都的掉下來，醋飯整個大黏盤，那個哈密瓜冰的味道也淡很多」、「上次去吃覺得很普。鮭魚很小也沒有覺得很新鮮，蒜香花枝還可以，但也就這個還行」。（編輯：郭佩蓉）