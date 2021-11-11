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壽司郎怎吃內行？老饕激推「4品項」一次吃5盤：不是鮭魚

▲原PO好奇「壽司郎怎吃才內行」，貼文一出，老饕也喊「4品項」必吃，甚至直呼「一次都吃五盤」。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲原PO好奇「壽司郎怎吃才內行」，貼文一出，老饕也喊「4品項」必吃，甚至直呼「一次都吃五盤」。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 15:54:38

近年迴轉壽司有多家可選擇，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如「藏壽司」、「壽司郎」等，都相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛；對此，就有網友好奇「壽司郎怎吃才內行」，貼文一出，老饕也喊「4品項」必吃，甚至直呼「一次都吃五盤」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家壽司郎都吃什麼」為題發文，表示她第一次吃到壽司郎的鮭魚壽司，覺得又厚又脆，吃起來很滿足。而像炙燒調味的，她最喜歡「羅勒口味」，至於之前活動的大切生鮭魚，CP值雖然頗高，但她覺得蠻普通，只是看起來比較大而已。

不過口感綿密、湯汁鮮甜與料多實在的「茶碗蒸」，原PO就很喜歡；另外，像是「赤蝦系列」，她也覺得品質較穩定，除了蝦子大以外，也不受刀工影響，「又脆又鮮甜，搭配飛魚卵，這盤40元狂點」；至於「鮪魚中腹或大腹」，她就覺得品質較不穩定。

▲原PO分享自己在壽司郎愛吃的品項。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享自己在壽司郎愛吃的品項。（圖／翻攝自《Dcard》）
而甜點類的「哈密瓜雪花冰」、「焙茶霜淇淋」和「草莓千層蛋糕」，她都給予不錯的評價，不僅不會死甜，醬也是天然草莓醬的味道，鮮奶油也香氣十足；不過，她也透露「天婦羅以前品質穩定，不會太油且蝦子蠻大，但現在比較小，也比較油，不知是怎樣」，因此她也很好奇「大家吃壽司郎有啥必點嗎」？

貼文一出，「鮮蝦三貫」、「蒜香花枝天婦羅」、「干貝」和「霜淇淋」受到最多網友推薦，「當然是鮮蝦三貫，讚讚」、「鮮蝦三貫+1，還有干貝也讚讚」、「40塊小杯冰淇淋」、「高CP值：炸蝦酪梨卷、蒜香花枝天婦羅。有點預算就吃鰻魚，超好吃」、「拜託每個人都給我吃一次蒜香花枝，有夠讚」、「鮮蝦三貫，特別是甜蝦！干貝的也很讚，甜點系列都很好吃，季節系列的聖代每次必點」、「蒜香花枝我可以吃5盤」。

▲干貝與霜淇淋也受到不少網友推薦。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲干貝與霜淇淋也受到不少網友推薦。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
不過，也有其他網友認為，「天婦羅近期吃兩次都超油，拿起來還在滴油的那種」、「最近一次去吃覺得退步很多耶，壽司上的料都的掉下來，醋飯整個大黏盤，那個哈密瓜冰的味道也淡很多」、「上次去吃覺得很普。鮭魚很小也沒有覺得很新鮮，蒜香花枝還可以，但也就這個還行」。（編輯：郭佩蓉）

▲蒜香花枝天婦羅也受到網友推薦。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲蒜香花枝天婦羅也受到網友推薦。（圖／翻攝自《Dcard》）

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