小奶貓塞沙發縫隙睡覺！三花竟「主動疊上」：我也要+1！
這是什麼令人療癒的畫面！日本一名多貓家庭的飼主日前暫時收留了一批小奶貓，每天都在網路上分享牠們可愛的成長日常。這天其中3隻小貓在椅子上玩累了，直接塞進縫隙睡覺，沒想到另一隻小三花見狀竟然直接「疊上去」，網友看了都忍不住笑說：「硬是要來饋燒的啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 17:05:27
推主@uni_mugi_hachi本身是一名四隻貓咪的鏟屎官，由於愛貓們都不排斥、甚至會幫忙照顧新來的小貓，因此推主也兼任浪貓的送養中途，過去曾經送養過不少貓咪，而日前推主收留了一批幼貓，其中有4隻小奶貓還在蹣跚學步卻每天在家裡爬上爬下，非常熱鬧。
這天其中三隻幼貓疑似在沙發上玩累了，直接將自己塞進沙發的縫隙裡，露出一顆小貓頭暖呼呼地睡著，沒想到這個時候第四隻小三花發現同伴都聚在一起，竟然搖搖晃晃地走過來，直接疊在其中一隻橘白小貓的頭上停下來，模樣彷彿在說：「我也要+1」。
影片分享到推特上才短短一個多星期，就已迅速累積超過161萬人次觀看，許多網友都忍不住狂噴愛心表示：「除了可愛我找不到其它任何形容詞」、「竟然就這樣疊上去了」、「可以+1嗎？」、「原來沙發會吃小貓（誤）」、「影片有魔性，會忍不住一直看」現在一起來觀賞小貓們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）