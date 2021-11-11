戲精？橘貓靠牆邊大叔坐姿 雙手環抱肚子瞇眼：好餓啊！
莫非橘貓都是戲精？俗話說「10隻橘貓有9隻胖，一隻正在胖的路上」，這句話的意思就是橘貓通常是貪吃的代表，而為了吃牠們經常會做出令人意想不到的行為舉止來。日前國外一名網友分享了一支影片，只見一隻橘貓抱著肚子哀怨地坐在牆角，彷彿在暗示「肚子餓」，網友看了全笑說：「快奉上罐罐大餐！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 17:58:25｜2021-11-11 18:12:44
這名影音帳號@h_dgaf88的網友表示，這隻橘貓叫做「Oyen」，這天自己回家時，就看見牠以「大叔坐姿」靠在走廊的牆角前，雙手環抱著自己的肚子，瞇著雙眼彷彿若有所思，隨後又哀怨地看著自己，一臉又餓又冷的模樣，彷彿在表示：「偶肚子好餓喔！」。而該名網友笑說當時自己剛下班回家，正在準備牠的餐食時，沒想到回頭竟見牠「超有戲」的一幕，只好哭笑不得地趕緊將這畫面拍了下來！
Oyen的影片分享在網路上近2個月，竟然累積超過370萬人次觀看，不少網友都忍不住笑說：「怎麼那麼哀怨啦」、「是不是有心事想聊？」、「貓：我有故事，你有罐罐嗎？」、「看起來好餓喔，快點開罐罐啦」、「很會演耶，根本影帝」、「不管牠要什麼通通給！」現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
同場加映Oyen平常的模樣，果真很會演戲啊！