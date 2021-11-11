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戲精？橘貓靠牆邊大叔坐姿　雙手環抱肚子瞇眼：好餓啊！

▲國外一隻橘貓靠牆大叔坐姿，抱著肚子暗示自己肚子餓了！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲國外一隻橘貓靠牆大叔坐姿，抱著肚子暗示自己肚子餓了！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 17:58:25｜2021-11-11 18:12:44

莫非橘貓都是戲精？俗話說「10隻橘貓有9隻胖，一隻正在胖的路上」，這句話的意思就是橘貓通常是貪吃的代表，而為了吃牠們經常會做出令人意想不到的行為舉止來。日前國外一名網友分享了一支影片，只見一隻橘貓抱著肚子哀怨地坐在牆角，彷彿在暗示「肚子餓」，網友看了全笑說：「快奉上罐罐大餐！」。

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▲日前影音帳號@h_dgaf88的網友回家時，發現橘貓「Oyen」打大叔坐姿靠在走廊前角，一臉哀怨的模樣。（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲日前影音帳號@h_dgaf88的網友回家時，發現橘貓「Oyen」打大叔坐姿靠在走廊前角，一臉哀怨的模樣。（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
這名影音帳號@h_dgaf88的網友表示，這隻橘貓叫做「Oyen」，這天自己回家時，就看見牠以「大叔坐姿」靠在走廊的牆角前，雙手環抱著自己的肚子，瞇著雙眼彷彿若有所思，隨後又哀怨地看著自己，一臉又餓又冷的模樣，彷彿在表示：「偶肚子好餓喔！」。而該名網友笑說當時自己剛下班回家，正在準備牠的餐食時，沒想到回頭竟見牠「超有戲」的一幕，只好哭笑不得地趕緊將這畫面拍了下來！

▲Oyen：唉！好餓喔（抱肚子）！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲Oyen：唉！好餓喔（抱肚子）！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲Oyen：奴才怎麼現在才回來？朕都餓扁了！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲Oyen：奴才怎麼現在才回來？朕都餓扁了！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲Oyen：快點去備膳吧，朕就在這裡等你！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
▲Oyen：快點去備膳吧，朕就在這裡等你！（圖／TikTok帳號h_dgaf88）
Oyen的影片分享在網路上近2個月，竟然累積超過370萬人次觀看，不少網友都忍不住笑說：「怎麼那麼哀怨啦」、「是不是有心事想聊？」、「貓：我有故事，你有罐罐嗎？」、「看起來好餓喔，快點開罐罐啦」、「很會演耶，根本影帝」、「不管牠要什麼通通給！」現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


同場加映Oyen平常的模樣，果真很會演戲啊！


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