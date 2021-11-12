Youtube宣布「重大改變」！用戶一看全傻眼：目的不單純

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顯然很多觀眾會不當利用這個「不喜歡」的按鈕，把這項功能，變成公開顯示的計分遊戲，絕大多數這樣做的原因，只是因為他們不喜歡這位創作者或者立場不同，但這是很大的危機，畢竟Youtube的最大使命，就是賦予每個人發聲的機會。
Youtube提到，從今年初開始，YouTtube開始進行隱藏不喜歡按鈕數據的實驗，希望能藉此保護影片創作者免於遭到蓄意的騷擾，而實驗結果得證，這項改變確實減少了不喜歡攻擊（dislike attacking）的發生，在實驗過程中，官方發現了不喜歡的數據會有相當大的影響力，以左右閱聽者決定是否繼續觀賞影片的意願。對此，就有有心人士開始引導、使用不喜歡攻擊，試圖影響演算法的推薦。
不過，Youtube也近一步解釋，這項政策只會隱藏不喜歡的數據，按鈕本身並不會不見，閱聽者還是可以使用喜歡／不喜歡按鈕，表達自己對於影片的支持與否，而不喜歡的數據將只有創作者本身可以從後台看見。
不過該政策曝光後，引來不少網友傻眼「作為公眾人物本來就應該要被檢視....是在保護大企業的形象嗎.....」、「一支好的影片哪會怕人家惡意按倒讚，風向還是會一面倒」；也有不少國外網友留言「這目的不單純吧，請說實話」、「這些倒讚面對公然的假消息、惡意影片都有極大作用，這並沒有保護到閱聽者」、「主張每個人都有發聲的機會，卻限制閱聽者的發言權利，真奇怪」。（編輯：張嘉哲）