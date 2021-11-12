冷凍羊肉爐怎吃才專業？老饕抖「神級吃法」讚翻：香到炸
近期北台灣氣溫下滑，天氣逐漸變冷，就有一名網友半夜2點半想吃熱湯來暖胃，因此好奇問24小時超市的冷凍羊肉爐好吃嗎？貼文一出立即引起熱烈討論，許多網友建議「說真的好喝，只是要加料不然不夠吃」，也有人分享特別吃法：「前幾天才吃，拿來當湯底蠻不錯的，吃剩的冰起來隔天煮麵線香到炸！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 10:04:45
該名網友今（12）日在PTT貼文，他以「冷凍羊肉爐好吃嗎」為題，表示凌晨突然想吃羊肉爐，發現24小時超市有賣冷凍羊肉爐，「不求多肉多菜，至少在冷冷的秋晚，有個溫暖胃的熱湯」，因此好奇超市的冷凍羊肉爐是否好吃，「還要額外買菜火鍋料嗎？我要去包一鍋5、600的羊肉爐了QQ，有卦否？」
貼文一出，網友紛紛留言，「好吃啊，肉都有入味也不算少的可憐」、「其實還可以啦，又不貴」、「好吃，但記得羊油要刮乾淨，之前直接倒沒注意，羊油都黏在袋子內」、「喝湯的，你不容易熬出那種湯」、「這種天氣只要是熱的就好」。
另外，也有網友建議，「不錯啊，再買個菜跟肉片就能吃很爽」、「說真的好喝，只是要加料不然不夠吃」、「冷凍的都買湯頭而已，肉跟菜很少」、「還行啦，要自己再加肉跟菜」、「買湯頭的，料要另外買才吃得爽」。還有人分享特別吃法，「前幾天才吃，拿來當湯底蠻不錯的，吃剩的冰起來隔天煮麵線香到炸」。（編輯：賴禹妡）