鼎泰豐No.1非小籠包？內行人抖「這2樣」：沒人比得過
要說台灣有哪些世界知名美食餐廳，鼎泰豐絕對是數一數二，它不僅深受許多觀光客的喜愛，在國外也擁有不少分店，一直是許多饕客的口袋名單之一。日前一名網友到鼎泰豐用餐，發現招牌小籠包雖然好吃，卻不是心中排行前三名，因此想詢問大家最喜歡的鼎泰豐餐點有哪些？立刻吸引許多老饕熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 09:58:14
原PO在《Dcard美食版》發文「我的鼎泰豐餐點喜愛排行榜」當中表示，每次都很期待到鼎泰豐吃飯，但是這麼多餐點當中，心中的No.1卻不是給店內的扛壩子「小籠包」，而是「No.1排骨蛋炒飯、No.2紅燒牛肉麵、No.3小籠包」，她認為「排骨蛋炒飯」皮薄肉嫩，邊邊吃起來焦脆帶香氣，加上炒飯的飯粒粒分明，因此是心中的第一名餐點，因此也想知道大家認為鼎泰豐那些餐點最好吃？
貼文一出果然吸引許多老饕推薦心中的No.1，除了原PO提到的炒飯以外，「紅油抄手」的得票率最高，「紅油抄手，第一名，任何鹹食加上他的醬汁都可以變成第三名喔，第二名是蛋炒飯+紅油抄手醬」、「紅油抄手好吃到哭」、「紅油抄手絕對第一名⋯」、「蝦肉紅油抄手第一名，目前還沒吃過比鼎泰豐好吃的」、「鼎泰豐炒飯好吃，不像熱炒店濕且油耗味重」、「鼎泰豐蛋炒飯必點！超好吃，是外面任何一家都比不上的！不是很難的一道，但是味道非常棒，不知道有什麼秘訣…」。
另外也有不少人提到「紅燒牛肉麵半筋半肉第一名，真的超好吃，他的筋是那種很透然後稍微有微黏膠質感的，真的超讚，酸辣湯也是超好喝」、「此生唯一推紅油燃麵，吃一次就再也回不去了！」、「芋泥小籠包我一生推」、「流沙包no.1」、「絲瓜蝦仁小籠包」、「酸辣湯真的是我喝過最好喝的，每去必點」、「牛肚喇，好吃到發瘋！好想叫他們出真空包裝」。（編輯：陳珮瑜）