5G吃到飽299元怎沒人搶？網分析「關鍵原因」：其實沒差
智慧型手機已成為現代人不可或缺的民生用品之一，普及率廣大到隨時可見民眾走路或搭車時都在滑手機，因此「上網吃到飽」功能成了電信業者搶客人的必備武器。過去有業者推出「188的4G吃到飽」方案引發民眾搶辦熱潮，不過近日有業者推出「5G上網吃到飽299元」時卻沒有當年轟動，因此有網友詢問為何今年方案更優惠卻沒引發熱潮？PO文一出立刻引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 10:47:52
該名網友在《PTT-Gossiping板》發文「為什麼5G吃到飽299沒搶爆了？」，表示當年「當年188的4G吃到飽造成大轟動，剛出限速21m一樣搶翻，還上八卦版問要怎麼才能快點拿到sim卡，還有人去貨運集貨區拍一堆人找sim卡的盛況，為什麼今年299的5G吃到飽還不限速，卻這麼安靜興趣缺缺？不夠便宜嗎？」。
原PO的問題一出，果然引起許多網友紛紛提出自己的看法，「訊號和涵蓋率」、「其實5G是真的有必要，只是建設還不夠」、「等周遭發展到有那個需求的時候你再換啊，你家附近基地台訊號夠嗎？ 我這邊實測5G最快也不過100M，跟4G無顯著差異」、「是涵蓋不夠廣，不然大家就會跟著用了」、「建設訊號普及後，應用才會跟上啊，相輔相成」。
另外也有不少人提出，「5G要5G手機，不然會變成4G在跑」、「SIM卡不用換，只是要收5g訊號就得用5g手機。」、「4g屌打5g啊」、「4G就很夠用了，5G要幹嘛？」、「4G比5G穩」、「4G網速130Mbps，我真的需要5？而且手機也要有支援5G啊」。（編輯：陳珮瑜）