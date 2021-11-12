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養到天才？奴才指示貓主子開窗　結局神發展震驚網友

▲加拿大一隻灰白貓想從窗戶出門玩耍，飼主站在屋外指示牠「開窗」。（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲加拿大一隻灰白貓想從窗戶出門玩耍，飼主站在屋外指示牠「開窗」。（圖／TikTok帳號orphankitty）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 12:06:18

這主子成精了！國外一名飼主養了一隻灰白貓「Nala」，平時喜歡到院子散步玩耍的牠總是要求奴才讓牠出門放風，日前奴才看見牠站在窗前，便突發奇想從屋外指示牠「開窗」，沒想到接下來貓的反應讓所有網友都驚呆了！

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▲「Nala」是一隻3歲的灰白色短毛貓。（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲「Nala」是一隻3歲的灰白色短毛貓。（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲平時牠很喜歡到自家庭院散步玩耍。（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲平時牠很喜歡到自家庭院散步玩耍。（圖／TikTok帳號orphankitty）
這隻與飼主住在加拿大的Nala目前3歲，正值活潑好動的年紀，雖然身材有一點圓潤，不過牠可不會每天都閒在家裡耍廢，平時總是喜歡到自家庭院探索玩耍看看花。日前奴才剛下班回家，發現Nala站在窗邊等奴才讓牠出去玩，這時他靈機一動，試著指示Nala推開窗戶上的鎖，只見飼主不停地說：「往上！往上！」，一開始Nala只用小手撥弄門鎖，沒想到下一秒牠竟然用頭頂開鎖，成功出門放風！

▲這天Nala發現把拔回家，頻頻伸手撥窗戶門鎖表達牠想出去玩！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲這天Nala發現把拔回家，頻頻伸手撥窗戶門鎖表達牠想出去玩！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲爸：往上，往上開！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲爸：往上，往上開！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲Nala：你縮的吼？往上就對了？（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲Nala：你縮的吼？往上就對了？（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲沒想到過沒多久牠真的用頭將鎖頂開，讓把拔成功打開窗戶！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲沒想到過沒多久牠真的用頭將鎖頂開，讓把拔成功打開窗戶！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲Nala：原來這麼簡單，偶學會惹！（圖／TikTok帳號orphankitty）
▲Nala：原來這麼簡單，偶學會惹！（圖／TikTok帳號orphankitty）
Nala的影片分享至今才2個月，就已累積超過420萬人次觀看，許多網友都忍不住驚呼：「好聰明的貓咪」、「以後奴才回家都不用帶鑰匙了」、「都是別人家的貓」、「主子成精了」、「我有一隻室外貓也會開窗，現在我的室內貓都跟牠一起出去玩」、「牠前世是鎖匠吧」這裡提醒一下，有些國外飼主家中有庭院，因此會讓貓咪出去玩，但在台灣尤其都市地區不太適合放養，飼主還是要留意門窗，避免貓咪偷跑出去而走失或是受傷喔，現在快來看看Nala的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@orphankittyEveryday after work she unlocks the window so she can go outside #cat #catsoftiktok #catlover #smartcat #fyp

♬ original sound - OrphanKitty


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