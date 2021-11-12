博士男「找嘸工作」超絕望 過來人一看科系秒懂：真的難
今年受到新冠肺炎影響，工作變得相當難找，近日就有一名學歷為歷史系博士二年級的網友表示，他休學後根本找不到工作，且連服務業都不錄用他，令他十分灰心，貼文一出，許多網友直言可能是科系的問題：「歷史系真的難找！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 12:35:43
該名網友昨（11）日在Dcard貼文，他以「找工作找到絕望了…」為題，表示他今年27歲，在碩士讀歷史相關科系，後來讀到博士二年級之後決定休學，沒想到出社會後發現根本找不到工作，即使是保全、物流甚至是打工等工作機會都沒下文，服務業也進不了，讓他灰心嘆：「這樣我到底該怎麼辦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「先找一份養的活自己的工作，然後用下班時間學程式，業界不需要歷史系，除非你有什麼創意的點子，不然建議學新技能」、「台灣職場很病態，文組就很可憐」、「碩士了就不要找低階的工作，他們不敢請」、「學歷掛到大學就好了，空白的部分帶過就好，可能會比較好找工作」、「考慮當助理教授或是應徵學校相關的行政職務」、「已經念到博士的話，一些研究單位可以投投看」、「讀完博班，看看能不能當大學教授之類的吧？走教職」。
另外，不少網友指出，「歷史系真的難找」、「念歷史系應該不是問題，只是就兩條路可以選，一個是大學畢業就找工作、另一個是學術走到底，只是你選了比較不好的路⋯念博一半」、「歷史系，當然是直接考公職或國營」、「我也是文史哲三廢系之一，而且還是學店大學畢業，給你幾個方向，補教、大學行政或研究員、公務員、進修，去職訓局學寫code，免學費還有生活津貼，越早跨領域越好」。（編輯：賴禹妡）