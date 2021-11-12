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時尚好謎！牛仔褲「潮流穿一半」瘋傳　辣妹穿上網全跪　

▲網友分享在網購上看到一條只穿一半的牛仔褲，沒想到釣出辣妹實穿，引發討論。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友分享在網購上看到一條只穿一半的牛仔褲，沒想到釣出辣妹實穿，引發討論。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 12:20:56

穿衣服的時尚有許多種，而其中一種潮流，追求的就是一種「衣不驚人死不休」的態度，像是胸前開岔、後臀露出這些都曾經引發過話題。不過，近日配合雙11購物節，不少人上網添購衣物，卻發現有一件奇怪的牛仔褲，沒想到討論串中更是有人直接實穿，引爆話題。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「剛剛無聊滑了兩下網購，想問這個是真的有人會買嗎？我相信男生一定很愛看別的女生穿，但不准女生穿這樣出門，爸爸們啊，這種衣服女兒可以穿嗎？想問看看各位美女的觀點......」。

只見貼出的照片，一件牛仔短褲的右半邊竟然全部挖空，如果穿上根本內褲完全會走光，讓人大嘆這種牛仔短褲的時尚潮流實在很難懂。貼文一出，網友紛紛回應「潮流沒極限，我們是不懂的」、「我真的不懂時尚，原諒我」、「＝＝這什麼褲子啦」、「這褲子求神人穿」。

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▲網友熱議一件只穿一邊的牛仔短褲，結果釣出辣妹實穿模樣。（圖/爆廢公社公開版）
沒想到就在一片討論聲浪中，竟然真的釣出有辣妹穿過這件褲子，只見貼出照片，該辣妹穿著連身黃色開高岔衣著，巧妙搭配該件牛仔褲，大秀好身材，不少人看完後直呼「太辣了吧＝＝跪了」、「原來是要這樣穿，內裡搭配的穿法，好辣」、「太酷了」。（編輯：張嘉哲）

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