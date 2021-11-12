議員爆高雄券變洗錢券？經發局長被請出議事廳

國民黨高雄市議會今（12）日繼續進行市政總質詢，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁進行聯合質詢時驚爆，訪間傳出有人拿高雄券當洗錢券，問高雄市經發局長是否有了解，但廖泰翔表示高雄券都有查核機制，並沒有聽說有這種事情發生，議員陳麗娜認為經發局長廖泰翔沒有正面回應，將他「請」出議事廳。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-12 13:21:43
陳麗娜指出，她收到有商家反應，有人每天帶著100萬現金與大量的高雄券，四處收購五倍券，並和店家說只要換5,000元的五倍券，就可以直接拿到450元的高雄券，但高雄市的方式是到百貨公司消費5,000元的五倍券可兌換1,000元的高雄券，既然如此，那剩下的550元高雄券到哪裡去了？等於那個人如果換完每天可以淨賺11萬。
陳麗娜和李眉蓁認為，這無疑就是將高雄券當洗錢券，如何取得大量的高雄券都令人起疑，對此經發局長廖泰翔說她並沒有聽說過這種情形，而且一般商家一次只能申請4,000元的高雄券，若要到銀行再度兌換也需要拿出相對於4,000元5倍的五倍券作對應，這也是一種稽核方式；但陳麗娜對沒聽說過的說法無法接受，當場將廖泰翔「請」出議事廳，經今天主席副議長陸淑美裁示後，廖泰翔也起身離開議事廳。