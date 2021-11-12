衣服呢？飄逸黑貓洗澡秒縮水 真面目一出網笑：好赤裸！
快把衣服還給人家啦！日本一名多貓家庭的飼主養了10隻貓咪，每天都在推特上分享愛貓們的生活日常，日前他替其中一隻黑貓「諾亞（ノアくん）」洗澡，沒想到一潑濕身體，諾亞原本蓬鬆的毛髮瞬間「消風」，網友看了都忍不住笑說：「好赤裸！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 13:32:42
推主Sabimaru表示，因為諾亞是長毛貓，雖然常常梳毛但仍然很容易沾上一些汙垢，長時間下來毛髮也會打結，因此會定期替牠洗澡以保持皮膚健康。日前推主替諾亞洗澡時，才一沖水諾亞竟然瞬間「縮水」，原本飄逸的長毛瞬間緊貼在身上，除了頭還是一樣沒變以外，身體已經變成「一直線」，而諾亞就這麼赤裸地將在浴室裡不動，露出驚訝地表情彷彿在說：「本喵的衣服呢？」。
由於諾亞「變身」的模樣實在太好笑，讓推主自己一邊洗貓一邊笑了出來，索性諾亞個性乖巧，除了喵喵叫以示抗議以外，仍然站在原地乖乖被「洗香香」！事後推主忍不住將諾亞的縮水照po在推特上，沒想到引起網友熱議！
照片才分享短短一星期，就已累積將近49萬人次按讚狂分享，許多人都笑說：「真的是同一隻貓咪嗎？怎麼差這麼多」、「對不起我也笑了，但真的很萌啦」、「主子的脾氣好好，能乖乖洗澡」、「碰水就現出原形了」、「我家的貓也是一樣」現在來看看諾亞洗澡的影片吧！（編輯：陳珮瑜））