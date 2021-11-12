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床上驚見「5條海參」陪丈夫睡覺　人妻嘆：我要躺哪裡？

▲日本一名推主準備睡覺時，發現床被一群虎斑貓霸占了！（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲日本一名推主準備睡覺時，發現床被一群虎斑貓霸占了！（圖／twitter帳號tomeji1106）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 14:36:12

看來只能睡地板了！日本一名女推主家中除了先生以外，還養了好幾隻貓咪，日前她準備回房間睡覺時，一看見床上的景象讓她哭笑不得，忍不住感嘆：「已經沒有我睡覺的地方了」究竟推主發生什麼事呢？

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▲推主家裡養了5隻虎斑貓，其中有4隻感情很好。（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲推主家裡養了5隻虎斑貓，其中有4隻感情很好。（圖／twitter帳號tomeji1106）
這名推主不僅很喜歡貓，還因為特別喜歡虎斑貓，因此家中的貓咪全部都是這種花色，而這群毛小孩雖然不全是同胎手足，但是感情相當好，經常做什麼事都要「群聚」在一起，讓推主經常在網路紛向牠們可愛又療癒的生活日常。

▲牠們經常做什麼事都要集體行動，感情相當要好。（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲牠們經常做什麼事都要集體行動，感情相當要好。（圖／twitter帳號tomeji1106）
這天推主走進房間時，看見丈夫正在雙人床的一側呼呼大睡，而自己原本也想要鑽進被窩裡取暖休息，沒想到仔細一看，空的那一側早已擠滿了「4隻貓咪」，另外還有一隻趴在枕頭上，讓她完全沒有空間能好好睡覺！

▲日前推主進房間準備睡覺時，發現丈夫早已熟睡，但是床的另一側卻被貓咪們霸占，讓她忍不住感嘆已經沒有自己的位置了！（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲日前推主進房間準備睡覺時，發現丈夫早已熟睡，但是床的另一側卻被貓咪們霸占，讓她忍不住感嘆已經沒有自己的位置了！（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲看起來就像是一條條肥美「海參」啊！（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲看起來就像是一條條肥美「海參」啊！（圖／twitter帳號tomeji1106）
推主無奈地表示，最後實在是不想驚動這些主子，最後自己只好窩在沙發上睡覺，而貓咪盆的照片一分享在推特上，短短兩天就累積超過7萬人次按讚分享，許多網友都紛紛笑說：「好多肥美海參」、「小三小四小五小六」、「枕頭跟棉被都被佔走了…」、「不被愛的才是第三者」、「根本虎斑貓天堂」、「直接通通抱起來吸一輪先」。（編輯：陳珮瑜）

▲有網友圖示推主可以這樣睡覺！（圖／twitter帳號KJrHATOllz7sQNr）
▲有網友圖示推主可以這樣睡覺！（圖／twitter帳號KJrHATOllz7sQNr）
▲貓：這裡已經留位置子給奴才了，很貼心吧！（圖／twitter帳號tomeji1106）
▲貓：這裡已經留位置子給奴才了，很貼心吧！（圖／twitter帳號tomeji1106）

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