床上驚見「5條海參」陪丈夫睡覺 人妻嘆：我要躺哪裡？
看來只能睡地板了！日本一名女推主家中除了先生以外，還養了好幾隻貓咪，日前她準備回房間睡覺時，一看見床上的景象讓她哭笑不得，忍不住感嘆：「已經沒有我睡覺的地方了」究竟推主發生什麼事呢？
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 14:36:12
這名推主不僅很喜歡貓，還因為特別喜歡虎斑貓，因此家中的貓咪全部都是這種花色，而這群毛小孩雖然不全是同胎手足，但是感情相當好，經常做什麼事都要「群聚」在一起，讓推主經常在網路紛向牠們可愛又療癒的生活日常。
這天推主走進房間時，看見丈夫正在雙人床的一側呼呼大睡，而自己原本也想要鑽進被窩裡取暖休息，沒想到仔細一看，空的那一側早已擠滿了「4隻貓咪」，另外還有一隻趴在枕頭上，讓她完全沒有空間能好好睡覺！
推主無奈地表示，最後實在是不想驚動這些主子，最後自己只好窩在沙發上睡覺，而貓咪盆的照片一分享在推特上，短短兩天就累積超過7萬人次按讚分享，許多網友都紛紛笑說：「好多肥美海參」、「小三小四小五小六」、「枕頭跟棉被都被佔走了…」、「不被愛的才是第三者」、「根本虎斑貓天堂」、「直接通通抱起來吸一輪先」。（編輯：陳珮瑜）