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好順便！大橘半身趴水槽　網一看笑翻：泡澡兼喝貓湯？

▲美國一隻橘貓玩水時喜歡順便「喝貓湯」！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲美國一隻橘貓玩水時喜歡順便「喝貓湯」！（圖／IG帳號lily_the_catdog）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 16:08:19

怎麼有這麼奇怪的貓咪啦！美國一名飼主養了一隻橘貓「Lily」，牠個性活潑又好動，對任何事物充滿好其心，總是能帶給飼主歡笑，但是飼主萬萬沒有想到，Lily竟然還是一隻超愛玩水的貓咪！

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▲「Lily」是一隻個性活潑又好奇心強的橘貓。（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲「Lily」是一隻個性活潑又好奇心強的橘貓。（圖／IG帳號lily_the_catdog）
根據飼主Kathryn凱瑟琳表示，一年半前的深夜11點左右，發現當時還是浪浪的Lily在路邊吃一個不知道已經放置多久的鮪魚罐頭，當時覺得於心不忍便將牠收編帶回家照顧，而Lily有了家以後，開始嶄露出活潑好動的一面。但是凱瑟琳萬萬沒想到，Lily竟然是一隻不怕水的貓咪，而且特別喜歡玩水，每次自己洗澡時牠總要在浴缸上播水玩，一點也不在乎把自己弄濕！

▲「出頭」很多的牠，經常做出許多令人噴笑的事，尤其特別喜歡玩水！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲「出頭」很多的牠，經常做出許多令人噴笑的事，尤其特別喜歡玩水！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
日前凱瑟琳將洗臉水槽盛滿水，好奇心強的Lily立刻跳上來踏進水裡，一隻小手開著掌花不停撥水，沒想到玩著玩著，Lily索性上半身趴在水槽裡，直接大口大口地「暢飲」了起來！凱瑟琳雖然已經習慣Lily愛玩水，但仍然覺得這畫面實在太搞笑，因此分享在Lily專屬IG上，另外也上傳到影音平台，果然才短短2個月就已累積超過320萬人次觀看！

▲這天凱瑟琳在水槽盛滿了水，Lily馬上跳進來玩水！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲這天凱瑟琳在水槽盛滿了水，Lily馬上跳進來玩水！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲Lily：欸欸（開掌花）～怎模都抓不到呢？（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲Lily：欸欸（開掌花）～怎模都抓不到呢？（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲沒想到牠玩水玩到一半，竟然趴下來喝水！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲沒想到牠玩水玩到一半，竟然趴下來喝水！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲Lily：有加味的，更好喝啦！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
▲Lily：有加味的，更好喝啦！（圖／IG帳號lily_the_catdog）
許多網友看了都嘖嘖稱奇表示：「在喝貓湯嗎？」、「這隻貓咪一定壞掉了」、「好奇特的喝水方法」、「到底是在泡澡還是在喝水？」、「貓：加味的比較好喝啦」、「繼賓士貓隻後，又有一種二哈貓了」現在一起來看看Lily的影片囉！（編輯：陳珮瑜）



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