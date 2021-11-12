AZ疫苗預約踴躍　桃市加開53接種場次

桃園市第14期1922預約平台提供9萬多AZ疫苗接種名額，開放預約不到一天即額滿，預約十分踴躍，相較第13期預約率僅6成4情況大不相同，市府經評估後決定11月23日上午於53處社區接種站加開AZ疫苗接種場次，將透過市府預約平台提供預約，民眾可於11月17日12時起至11月19日12時止，至桃園市COVID-19防疫資訊站（https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢預約。
記者李春台/桃園報導
2021-11-12 18:39:17
市府衛生局說明，23日加開AZ疫苗接種對象，包含滿18歲以上未曾接種民眾預約第一劑，及9月28日前已接種AZ第一劑者預約第二劑，呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險。
衛生局提醒，民眾接種疫苗後應在場休息並觀察至少15分鐘，離開後需再自我密切觀察15分鐘，並多喝水、多休息，加強自我健康管理及健康意識提升；若於疫苗接種後，持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，也應儘速就醫，並說明疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置；若有相關問題可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。