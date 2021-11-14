超商多「全新服務」他進店愣住！客湊近看跪了：越來越猛
台灣便利商店密集度高，路上隨處可見超商的身影，而店面除了販賣琳瑯滿目的商品，還提供多樣便利服務，以此吸引顧客前往消費。不過，有網友近日到自家附近的超商，竟發現多了「全新服務」，隨後引發眾人直喊「越來越厲害！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 09:00:00
一名網友於PTT上指出，近日到自家附近的超商，卻意外發現店面多了全新櫃台，緊接著他便曬出照片，只見畫面中，左方的櫃台看似還在準備中，不過仔細一瞧，該櫃台印有知名冰淇淋品牌「COLD STONE」的商標圖案，這便讓原PO驚嘆「看來以後可以聽到店員唱歌做冰淇淋了！」
貼文一出，瞬間引發眾人留言，「天啊！越來越厲害了的、「我家附近改裝完也有這個」、「這推出一陣子了」、「好久沒聽到coldstone有唱歌了」、「我家這邊還有炸雞、甜甜圈、燒烤、韓國熱狗、coldstone、啤酒、專業咖啡 」、「饒河夜市旁就有一家」。
事實上，全家、7-11等超商近年來推出不少類型的超商複合店，例如全家曾導入韓國bb.q CHICKEN、也曾推出生鮮需求的超市店型，7-11也開出美妝、博客來等複合店型。如今超商的店型越來越多樣，讓超商的服務與功能更加強大。（編輯：陳雅雲）