台南以北有短暫雨！低溫回升　吳德榮曝下波變天時機

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截至4時平地最低氣溫依序為，桃園(楊梅區)15.2度，新北(石門區)15.3度，基隆(七堵區)15.3度。其他各地區的平地最低氣溫，中部(台中大甲區)16.5度，南部(台南官田區)16.1度，東部(台鹿野鄉)16.6度及台北(南港區)的15.9度。
吳德榮表示，今天白天仍受中層雲系影響，中部以北及東半部有局部雨，有較大雨勢，應注意；南部亦有局部短暫降雨。今晚起中層雲漸遠離，北部及東半部仍有局部短暫雨。今日北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚仍偏涼；各地區氣溫：北部16至22度，中部17至27度；南部17至30度，東部16至25度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明（14）日到下週一（15日）天氣好轉為「西晴東偶雨」，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；下週二（16日）東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區有飄零星小雨的機率。下週三(17日)鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。
下週四、五（18、19日）鋒面通過、東北季風南下，雖帶來氣溫變化，但冷空氣不強，比「大陸冷氣團」的水準弱了許多。另外，各國模式皆模擬，下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動，無論是否發展成颱？皆無侵台的機率。由於冷空氣的強度及熱帶擾動的發展？皆在模擬的末期，模式仍在調整中，應持續觀察。（編輯：孫唯容）