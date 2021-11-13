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台南以北有短暫雨！低溫回升　吳德榮曝下波變天時機

▲今天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部及東部天氣較涼，台灣東半部地區、臺南以北地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料照）
▲今天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部及東部天氣較涼，台灣東半部地區、臺南以北地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 06:23:49

中央氣象局表示，今（13）日受到東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部及東部天氣較涼，台灣東半部地區、臺南以北地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨；東北部地區及基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，華南中層雲持續移入，雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽有明顯回波移入，帶來明顯降雨；冷氣團減弱、又無「輻射冷卻」作用，故今晨低溫續升，平地最低氣溫已升至15度以上。

截至4時平地最低氣溫依序為，桃園(楊梅區)15.2度，新北(石門區)15.3度，基隆(七堵區)15.3度。其他各地區的平地最低氣溫，中部(台中大甲區)16.5度，南部(台南官田區)16.1度，東部(台鹿野鄉)16.6度及台北(南港區)的15.9度。

吳德榮表示，今天白天仍受中層雲系影響，中部以北及東半部有局部雨，有較大雨勢，應注意；南部亦有局部短暫降雨。今晚起中層雲漸遠離，北部及東半部仍有局部短暫雨。今日北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚仍偏涼；各地區氣溫：北部16至22度，中部17至27度；南部17至30度，東部16至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明（14）日到下週一（15日）天氣好轉為「西晴東偶雨」，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；下週二（16日）東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區有飄零星小雨的機率。下週三(17日)鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。

下週四、五（18、19日）鋒面通過、東北季風南下，雖帶來氣溫變化，但冷空氣不強，比「大陸冷氣團」的水準弱了許多。另外，各國模式皆模擬，下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動，無論是否發展成颱？皆無侵台的機率。由於冷空氣的強度及熱帶擾動的發展？皆在模擬的末期，模式仍在調整中，應持續觀察。（編輯：孫唯容）

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