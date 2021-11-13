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印度神童又說中！詭異連動「台人嚇壞」　12月3災難倒數

▲印度14歲少年阿南德預言多次成真，這次則是全球地震連發，引發熱議。（圖／YouTube@Conscience）
▲印度14歲少年阿南德預言多次成真，這次則是全球地震連發，引發熱議。（圖／YouTube@Conscience）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 09:38:30

印度神童阿南德因近兩年預測國際情勢，不論是疫情或者大事，幾乎都逐漸應驗，而先前他曾經警告9月到11月全球會有災禍，結果近日接連發生大規模的地震，讓不少台灣網友聯想到阿南德的預言，引發討論，讓接下來12月的三大災難備受關注。

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根據阿南德當時候的預言，他以「吠陀占星術」角度討論全球危機時，曾預言9月至11月全球情況會更加嚴重，並提醒必須為此做好準備，結果在短短三個月內，全球各地都出現規模6以上的地震，包括日本10日晚間約11點47分左右規模6.6淺層地震，就連台灣也有感。

▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢。（圖／阿南德YT）
▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢成真，在近兩年成為話題人物。（圖／阿南德YT）
另外還有台灣本島在10月24日下午1點左右也發生規模6.5的強震，全台搖晃嚇壞許多民眾；尼加拉瓜在當地時間11月9日凌晨也接連發生二起強震；印尼伊里安查亞區也在11日凌晨1時47分許，發生芮氏規模6地震。

而接下來迎來12月，阿南德日前提到，大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等危機，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響全球，並透露，這樣的情況會持續到2022年下半年才會好轉。（編輯：張嘉哲）

《NOWnews》提醒您：民俗說法僅供參考

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