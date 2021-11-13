賣家嗆「只賣給中國人」！台灣買家神回2句 邏輯全打結
網購現在非常方便，即便是從台灣也能訂購到國外空運來台的商品，而近日，就有網友分享自己網購的經驗，表示因為趕時間，所以特別詢問賣家會從哪裡出貨，結果賣家回應「只會賣給中國人」，完整對話曝光之後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 10:15:49｜2021-11-13 10:16:00
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「最近要買一個東西，但是時間有點趕，考慮到快遞出貨運送的時間，希望可以一週內取貨，於是我就詢問賣家會從台灣還是中國發貨，賣家則回應『會從大陸』，接著我道謝之後，賣家突然又問說『台灣不是中國嗎？』」
該問題讓原PO回應「過一個海峽是台灣啊」，接著賣家又說「台灣不屬於中國嗎？」結果原PO則明確表示「台灣不屬於中國喔，抱歉」，賣家則馬上表明「本店商品只賣給中國人，再見」，讓原PO直接傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「以他的認知台灣屬於中國的話，怎麼會不賣...邏輯失誤」、「他說台灣是中國的一部分，然後又說只賣給中國人，不賣台灣人，這邏輯是不是怪怪的」、「很無聊，就買個東西也吵這種事」、「反正他不賣就不買而已啊，沒必要扯這麼多啦」。（編輯：張嘉哲）