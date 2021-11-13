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他曬棒棒糖「獵奇新口味」！全場一看搖頭吐翻：無法接受

▲有網友發現，竟有業者推出「香菜口味」的棒棒糖。（示意圖，非當事照／翻攝自Pixabay）
▲有網友發現，竟有業者推出「香菜口味」的棒棒糖。（示意圖，非當事照／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 15:35:49

香菜時常被運用在料理之中，能讓味道增添另一個層次，不過近日就有一名網友在網路上表示，他發現竟然連「棒棒糖」都推出了香菜口味，讓人相當好奇味道如何，貼文一出，不少網友狂搖頭直呼：「我愛香菜，但這真的無法」、「這個舔一口會直接西方極樂世界」。 

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該名網友10日在臉書「爆廢公社公開版」貼文，他表示近期發現棒棒糖出現了一個新奇口味，竟是「香菜」版本，上頭還寫著「獨特香菜口味，新奇舌尖享受」，讓他傻眼直呼：「雖然我喜歡香菜，但這個真的先不要！」 

▲有網友表示，自己拿到一大把香菜，卻怕會乾掉很可惜，因此好奇問「香菜該怎麼保存？」（示意圖／翻攝Pxhere）
▲即使有許多網友喜歡香菜，仍直呼無法接受「香菜棒棒糖」。（示意圖／翻攝自Pxhere）
貼文一出，許多網友也皺眉直言，「我愛香菜，但這真的無法」、「這個舔一口會直接西方極樂世界」、「就算我喜歡香菜，但這個真的沒辦法」、「雖然我喜歡香菜，但我不是有病」、「到底是誰把香菜發揮到淋漓盡致」、「太詭異了吧」、「不是香菜本體的東西我會怕」。 

不過，也有不少人躍躍欲試，「我愛香菜，我會想嘗試」、「哪裡有在賣」、「我討厭香菜但想試試欸」、「可以來嘗試看看」、「如有上市，一定要買來吃吃看」、「哪兒有賣？我超愛香菜」、「蠻想嘗試看看欸⋯蠻特別的」。（編輯：賴禹妡）

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