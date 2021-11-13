機車零件慘被偷！男一看愣原地 苦主秒懂：2種車注意了
台灣騎乘機車的民眾非常多，而身為機車族的你，肯定遇過一些鳥事，像是停在路邊抹布、安全帽等等零件被偷竊，令人感到無奈。不過，近日卻有網友分享自己的機車被偷取零件，但照片曝光後，讓所有人都笑暈了，直呼「真的給你贏」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 17:10:25
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「在社團看到有人的排氣管被偷走，我真的不禁想起我之前機車座墊也慘遭毒手，我真的很好奇到底偷機車座墊要幹什麼？小偷真的什麼都要拿......大家還有遇過什麼最扯的偷法？」
只見貼出的照片，原PO機車的座墊直接消失，不過車廂內高價格的安全帽以及最常遺失的抹布倒是還在，讓人不知道是要坐在哪個立足點騎乘機車。照片一出，網友紛紛驚呆「沒看過偷座墊的欸，太扯＝＝」、「奇怪的知識又增加了.....」、「腦海浮現你坐馬桶騎車的感覺」、「你贏了，我只被偷過抹布而已」。
而也有不少苦主透露「我曾經被拔過後輪＝＝」、「改裝車很容易被偷，機車還是不要改的太招人顯目，後照鏡有剛裝兩邊都被拆了」、「全新的車零件價格好，或是剛換過的，小偷都會鎖定」、「人生第一台車剛換排氣管，放家門口就被拆走，缺錢的人幹什麼都有可能」、「後照鏡被偷+1」、「座墊是沒看過，但有遇過排氣管跟輪胎的＝＝」、「改車的容易被偷，全新的也是」。（編輯：張嘉哲）