各地多雲到晴！氣溫回升　下週起「2波鋒面」接力襲台

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，中層雲移入台灣東方海面減弱消散，雷達回波合成圖顯示，台灣東部海面有零星回波；北台有降雨，北海岸較明顯、其餘很零星。今晨平地最低氣溫持平，大約在15度左右。
截至4：56平地最低氣溫依序為：嘉義(民雄鄉)14.6度，新北(石門區)14.9度，桃園(楊梅區)15.2度。其他各地區的平地最低氣溫：南部(台南後壁區)15.3度，東部(宜蘭員山鄉)16.9度及台北市(文山區)的15.6度。
吳德榮說，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天起到明（15）日，「西晴東偶雨」，白天氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；各地區氣溫，北部15至25度，中部15至29度；南部16至31度，東部17至28度。
吳德榮說，週二（16日）東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增；中南部晴時多雲。週三（17日）鋒面接近，北部、東半部轉有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週四、五（18、19日）鋒面及東北季風南下，冷空氣不強，北台稍轉涼；週四北、東有雨，週五北部漸好轉，東半部仍有局部短暫雨。週六（20日）東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨。下週日、一（21、22日）另一波鋒面及「東北季風」南下，強度較前波強，天氣轉冷、但仍未達「大陸冷氣團」標準；不過，為期末模擬，模式調整中。（編輯：孫唯容）