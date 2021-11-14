國道上遇「藍色廂型車」千萬別惹！真實用途曝 網全抖爆
民眾上國道要注意了！國道公路警察局昨（13）日於臉書粉專上，張貼一張「藍色廂型車」照片，只見照片中車型看似普通，但國道公路警察局證實為警用車輛，甚至分享背後用途，瞬間就掀起不少人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 10:09:10
國道公路警察局13日於臉書粉專上表示，「藍天使又被捕獲！」緊接著張貼一張藍色廂型車照片，國道公路警察局解釋「其實不只藍天使，紅斑馬還有黑騎士跟銀河戰士，它們神出鬼沒，車陣中、天橋上、避車彎，占用內車道－擊落、飆速－擊落、不保持安全距離－擊落、不繫安全帶－擊落」，指出國道警察用車神出鬼沒，且會針對違規行為一一取締。
不僅如此，國道公路警察局還在內文強調，「人家也是警用車輛啦，都告訴你在幹嘛了還說偷拍，又沒偽裝成小白兔，天橋上適合打龜，又要加強取締又說偷拍，沒有違規沒有傷害」。
貼文一出，瞬間吸引眾人熱議，「這樣很好，不遵守交通規則的要做功德了，樂捐」、「在南投服務區的天橋上，常常可見喔」、「還有這麼帥的名字XD」、「抓違規很好呀，像我開車二十年只收過3張超速罰單。」、「隱藏很好的一部老戰車」。
甚至還有內行人加碼分享，「看到黑色camry車門印有白字的也要小心」，而引來國道公路警察局幽默回應「傳說中的黑騎士」。（編輯：陳雅雲）