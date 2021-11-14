父逛好市多突消失！兒回頭一見背影落淚 客全愣：快衝了
美式大賣場「好市多」因其價格優惠且商品多樣，近年來深受不少民眾喜愛。然而，就有一名網友指出，某天和爸爸到好市多逛街，對方突然消失不見，但轉頭發現父親背影卻讓他當場流淚，隨即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 13:32:50
一名網友於臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上發文，表示因自己長住外地，和父親已有兩年不見，「難得跟父親逛賣場，逛到一半父親突然不見？？」當他猛然回頭一看，也立馬找到爸爸的背影。
但仔細一瞧，便發現爸爸盯著咖啡機頭也不回，就算原PO呼喚爸爸，對方也僅回「你先去逛逛，我看看就好～」隨後便佇立在那不動。見到爸爸躊躇不決的樣子，也讓原PO緊急求助「我望向荷包，眼淚很快的流下…到底該不該買呢？」
貼文一出，瞬間就引來不少人支持留言，「買吧，沒辦法在家陪老爸，至少這台可以陪他，老爸在泡時也會想到你的」、「孝順不能等啊！快衝了」、「爸爸喜歡喝咖啡就買呀，預算不夠就找找其他款，我相信爸爸收到一定很開心，每次喝咖啡都能想到你」、「父母的養育之恩遠遠大過於這台咖啡機的價值，爸爸每天品嚐的不是咖啡，而是孩子對爸爸的疼愛」。
但也有網友持不同看法，「可是有時候，我站在展示商品看很久很有興趣，並不代表我想買，而是單純好奇或好玩的心態在看看而已。所以先問問長輩是不是真的需要？！再去煩惱買不買的問題」。（編輯：陳雅雲）