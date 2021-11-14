台日紓困大不同！普發10萬日幣 台網友揪「1點」超羨慕
疫情導致各地經濟受影響，紛紛推出振興經濟的政策，日本岸田文雄當局也計劃在19日，推出一套經濟刺激方案，而目前公佈將會以18歲以下的國民為發放對象，符合條件者共計可以領取10萬日圓，台灣網友一對比後，超羨慕「1差異」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 13:40:33
根據《日經新聞》報導，日本執政黨預計向日本18歲以下未成年人普發10萬日元，今年年底前會先發放5萬日元現金，剩下的5萬日元則在明年春季，以育兒相關用途的優惠券發放，並會排除年收入高於960萬日元的家庭。
消息一出，台灣網友在《PTT》掀起討論，相較之下不用抽籤的補助方案，讓網友直喊羨慕「反觀台灣又少還要抽獎」、「台灣還要用抽的」、「反觀台灣不是發現金就算了，還要抽籤」、「給個加碼劵還要抽籤勒」。
然而實際上根據民調，多數日本民眾對於此政策也持反對意見，根據日本《共同通訊社》所做的全國民意調查顯示，僅只有19.3%的人認為此福利政策合適，其餘高達80%的人持有反對意見。且過往日本所推出的振興方案，根據政府的調查和統計，大部分福利最終都被民眾存起來了，並沒有因此達到經濟復甦。（編輯：鍾怡婷）