週年慶什麼抽獎最狂？京站推250萬小豪宅免費住5年
年底各大百貨週年慶紛紛祭出超狂吸客戰術，台北車站站前商圈大戰即將引爆，下週開跑的新光三越站前週年慶五倍券梭哈變7千。而全台壓軸的京站週年慶則於11/24(三)～12/26(日)，首創線上與線下消費可以「合併計算」，並主打消費滿NT$5,500元就抽價值250萬元的小豪宅免費住5年！還加碼卡友抽獎豪華懶人露營行程，一人中獎四人同行。不只滿足大家不能出國瘋玩台灣的心情，還把回饋時間拉長到5年爽住小豪宅。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-14 16:15:00
迎戰週年慶，到底什麼抽獎最狂？沒想到住宿都能拿來抽，而且一住就是5年！京站自即日起至2022/4/30(六)振興券使用期限結束，Q卡友持本人Q卡，當日消費發票全館消費累計滿NT$5,500元即獲抽獎機會乙次，有機會抽中價值約250萬的「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，將於明年5月抽出乙名。
而近期熱夯、一位難求的懶人豪華露營也是週年慶贈品！集結全台最搶手的宜蘭野奢莊園、那山那谷，新竹來去那羅，石門半島秘境等露營行程，最奢華價值高達NT$62,400元。週年慶加碼於11/24～12/26，京站Q卡友憑當日累計滿NT$5,500元發票（可累贈），即可獲得抽獎機會1次，而且一人中獎四人同行！
全館消費線上+線下，當日滿3,800元送400元、3C家電單筆滿1萬元送500元，通通可累贈。再搭配指定銀行信用卡，總回饋率高達21%。Q卡友還能獨享購物金，即日起至2022/4/30(六) ，凡持本人Q卡、當日消費發票，全館消費累計滿NT$5,500元即獲抽獎機會乙次，於每月1號抽出5名，預計共抽5次（11/1、12/1、1/1、2/1、3/1)）有機會抽中「儲值金5,000元」，最後2022/5/11將再終極加碼抽出50名。
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