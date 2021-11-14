外送員「讓公司知道誰是老大」！號召罷工10分鐘真相曝光
香港外送平台熊貓foodpanda因為勞資糾紛，抗議平台將外送費縮水，於昨（13）日宣布連續罷工2天，沒想到台灣一名臉書社團管理員也號召台灣熊貓明（15）日集體罷工10分鐘「讓公司知道誰才是老大」，不過真相一曝光卻讓網友全都傻眼了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 21:07:29
香港熊貓外送員因為不滿總公司將配送費縮水，因此從13日起連續兩天全面罷工，訴求公司要將配送費恢復同去年底的水準，以至許多餐廳關門不做生意。而台灣臉書社團《外送員的奇聞怪事》其中一名社團管理員卻發表一篇「有了香港熊貓夥伴的拋磚引玉，我們台灣熊貓司機也不是吃素的，我在這正式宣布，台灣熊貓下星期一2021/11/15開始集體全面罷工！！！！我們就先試一下水溫，第一天我們就先意思一下，罷工個10分鐘就好，讓公司知道誰才是老大，台灣熊貓司機硬起來不要給香港熊貓看笑話」。
該篇文章一發佈，立刻吸引大批網友留言表示，「十分鐘太少，餐期16-22比較有感」、「餐期兩小如何」、「台灣罷工不起來！思想沒辦法一致……難啊！」、「台灣人奴性太重」、「台灣人的奴性會說『我有家要養，不作您養我嗎？』但是他們都沒想到短暫的犧牲去做合理爭取，實際上是幫自己為來帶來更好的收入，奈何這些台灣人只想『反正有人爭取』我就等著收割甜美果實」、「在台灣，政府只挺資方」、「全台10分鐘就很嗆了耶！約一下啊！中午1215全部一起拉休啊！」。
其實，台灣罷工一事只是該名管理員的「玩笑話」，卻意外引起軒然大波，因此他在今（14）日再次聲明當時只是「發個文揶揄一下自己，你們給我報導成新聞！？既然這樣，我個人再加10分鐘，哥的浪漫幽默你不懂」，隨後也在另一篇PO文表示「我現在重新宣布，明天我們不罷工了，我們明天都會早起出門送餐，看到客人說『你好！』」。（編輯：陳珮瑜）