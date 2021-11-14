壓力山大？狗狗感覺「背後寒意」 驚見3地主貓排隊瞪視
隔著螢幕都能感到壓力山大啊！日本一名推主家中收編了許多浪貓，自己還不時擔任中途幫忙送養許多貓咪。這天推主分享了一段影片，只見一隻黑色貴賓狗趴在沙發上，牠猛一回頭竟見三隻喵星人「排隊」趴在一旁緊盯自己，而狗狗接下來的反應則笑翻許多網友！
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 22:36:06
根據推主表示，當天是朋友帶著貴賓狗來拜訪，第一次接觸到彼此的狗狗與家中貓咪們的互動相當微妙，雖然一開始狗狗很好奇貓咪，可是有一點害羞帶著些許害怕，只敢隔著一段距離看貓，隨後就跳上沙發休息。而推主家的三隻貓咪雖然也不想親近狗狗，卻不約而同地「排排坐」趴在沙發後側的角落，全程視線緊緊盯著狗狗。
一開始狗狗沒發現後面有貓，突然間感覺怪怪的便回頭看了一眼，這才驚見貓咪們都在專注地監視自己，頓時讓牠有些不知所措，頻頻回頭偷看，但是貓咪們一動也不動只看著牠，牠只好趕緊假裝鎮定，但也透露出一股「嚇……嚇死本汪了」的表情！
網友看了影片後都紛紛笑說：「一轉頭發現自己被貓咪三兄弟盯上XD」、「看起來好像要把狗狗吃了！」、「瑟瑟發抖，弱小可憐又無助」、「好像在玩123木頭人」、「這就是『貓視眈眈』」、「狗狗的表情看起來真的很慌張哈哈」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）