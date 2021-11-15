台灣NO.1拉麵出事！客吃「鬼增量辣度」送醫 老闆不賣了
位於台北已經多年獲得全台拉麵第一名的人氣店家「鬼金棒」，其最強特色就是能按照個人喜好調整麻辣程度，深受不少老饕喜愛。不過，14日晚間，官方粉絲團突然貼出一張救護車照片透露「又有客人挑戰鬼增量辣度，結果送醫」，讓老闆相當無奈宣布未來停賣鬼增量辣度，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 06:51:20
「鬼金棒」粉絲專頁表示「即日起，我們不再販售鬼增量辣度，嗯....又有客人挑戰鬼增量身體不適叫救護車，我家吃那麼辣又沒獎金，請各位客人量力而為，謝謝喔！」並且附上一張救護車停在店門口的照片，語氣中充滿無奈。
老闆也在留言區提到「我真的懶得賺你30元還要簽切結書，這種錢我才不賺，去吃別間挑戰多辣的還有錢拿啊，幹嘛來我這裡，我這邊不是給你挑戰吃多辣用的，如果太多次造成身體不適還是先不要賣，等我心情好一點看看怎麼處理、如何販售再說」顯見已經有多位客人不自量力挑戰鬼增量辣度拉麵，結果又身體不適反而讓店家非常尷尬。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哭啊！沒能力的人就不要愛吃好嗎，害我吃不到了」、「真的，浪費醫療資源，只為這些人不自量力」、「搞到店家搞到自己，更是浪費醫療資源，到底在幹嘛」、「我還記得以前自助的辣椒也是這樣收起來的耶，一堆人吃不完就浪費掉惹」、「連自己能吃多辣都不清楚嗎？真的大開眼界」。（編輯：張嘉哲）