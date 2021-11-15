全球形象排名「台灣慘輸中國」！眾抖3原因：亞洲最悲慘
在國際間，總是會有不少學家以及組織透過數據分析，來評測各個國家的綜合指數排名，包括近兩年熱議的國家幸福指數、防疫排名等等，而近日，英國政治學家Simon Anholt和Pollster Ipsos主導的「2021最新國家形象排行（NBI）」也出來，結果台灣的形象卻落後中國，引來網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 07:10:08
根據形象排行來看，今年一共有60國參與評選，其中，德國連續第5年獲得榜首，同時也是德國第7次榮登冠軍，追平美國連續7年成為NBI最高國家的記錄，另外幾個大國包括加拿大第2，日本第3、義大利第4、英國第5、法國第6、瑞士第7、美國則為第8名等等。
至於亞洲地區，澳洲第10、紐西蘭第14、南韓第23、新加坡第25、中國第31名，而台灣則是排在33名，在亞太地區吊車尾的位置，還相較去年退步了一個名次。該排名曝光後，引爆網友熱烈討論「所以大內宣夠了嗎？防疫排名也是這樣難看」、「不斷洗腦民眾國內多好，殊不知國外形象真差」、「再多的內外宣，這時候見真章」、「沒想到竟然會輸中國，真的太意外了」。
另外，也有不少人點破台灣問題「房價居高不下」、「交通混亂」、「移工處理問題」等，「台灣交通真的很亂，機車真的太多」、「一堆人沒醒而已，台灣本身比這些國家都落後很多了，大眾運輸不談，交通混亂已經是點，房價居高不下，台灣人賺30年買不到自己的房子，移工問題也一堆」、「機車海+路上景觀醜，真的要形象好也沒好到哪去」、「防疫破功後就登上各大外媒，排名直直落，國外發現都是吹噓，交通、房價、移工三大傷，這排名不意外」。（編輯：張嘉哲）