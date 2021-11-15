爽吃薑母鴨後倒地！男送醫10小時救不回 2關鍵成致命點
最近受到鋒面及東北季風的影響，全台灣冬意相當濃厚，除了天冷時不少人會來碗雞湯以外，薑母鴨也是天冷的熱門首選。不過，就有醫師分享案例，表示一名男性吃完薑母鴨之後，突然就倒地送醫，經過十小時的搶救依舊不治，也曝光造成死亡的2關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 07:41:37
心臟科醫師袁明琦在節目《醫師好辣》中分享一起案例，指出有一名60多歲患有高血壓、高膽固醇的男子，在寒冬跟朋友去吃薑母鴨，當天很冷，男子跟友人吃得非常開心，但走出店外之後，準備要去開車，結果都還沒走到車門口，男子就直接倒地。
「當時第一時間，朋友還以為他喝醉酒，但後來發現越趨不對勁，趕緊將他送醫」袁明琦透露，當時一到急診室，該男的血壓飆到220，做了電腦斷層，發現是「主動脈剝離」，整個「大血管都撕裂開來」，後來經過十小時的手術搶救，依然回天乏術。
袁明琦解釋該起意外，因為天氣一冷血管會收縮，當喝了熱湯、酒類血管又放鬆，「一放鬆、血往下沉，你到腦部的血液本來就不夠」，這時若又跑到戶外驟冷環境血管一下子又縮起來，「一上一縮，又上不去」，就會立刻倒地，是非常危險的事情，另外，主動脈剝離好發對象也經常在高血壓族群，因為該名男性也都沒有顧好自己的高血壓，所以才導致憾事發生。（編輯：張嘉哲）