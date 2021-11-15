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印度神童「2年炸4預言」！全部詭異說中　4大災難倒數了

▲印度神童阿南德因近兩年預測國際情勢，不論是疫情或者大事，幾乎都逐漸應驗。（圖／翻攝自Conscience YouTube）
▲印度神童阿南德因近兩年預測國際情勢，不論是疫情或者大事，幾乎都逐漸應驗。（圖／翻攝自Conscience YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 08:00:28

印度神童阿南德因近兩年預測國際情勢，不論是疫情或者大事，幾乎都逐漸應驗，但一直以來阿南德的預言是否有根據，還是引發不少人熱議。盤點2019年至今為期兩年的時間，阿南德一共有四個大預言通通說中，接下來12月新一波的四大災難是否能再度成真，也引起關注。

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一、新冠疫情肆虐全球

阿南德在2019年就曾表示，2020年開始就會有肆虐全球的疾病發生，沒想到從中國武漢發跡，新冠肺炎從2019年底開始蔓延後，至今在疫苗都已經非常普及的狀況，病毒株依舊持續變異，影響全球經濟、奪走數百萬條人命，相當嚴重。

二、虛擬貨幣預言

印度神童今年9月曾說，虛擬貨幣價格將會在11月底前破紀錄，結果比特幣創下新高，10月19日時單價創歷史紀錄，漲破6萬6千美元，11月初時更一度上看到逼近七萬美元，都是前所未有的歷史價格。

▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢。（圖／阿南德YT）
▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢。（圖／阿南德YT）
三、今年的9月到11月會有災禍、疫情反撲

阿南德在4月曾提到在9月到11月區間會有災禍，結果台灣網友發現近期包括日本、台灣、印尼、尼加拉瓜等國家，都連續出現規模6以上的強震；另外台灣也受到Delta病毒感染擴散影響；新冠病毒株再度變異，包括有抗藥性的Mu變異株在39國現蹤；另外還有C.1.2變異株在南非現蹤，也有不少國家都傳出相關病例。

四、點名四大國家今年會出事

阿南德6月時點名歐洲國家、美國、印度、日本會出事，結果美國邁阿密大樓倒塌造成98人死亡11人受傷；日本靜岡在今年7月4日發生土石流造成至少3人死亡；英國宣布解封「自由日」延到7月19日；印度則是在10月印度與尼泊爾暴雨成災，超過百人喪命。

回顧完阿南德四大預言後，接下來的時間點落在12月中旬，阿南德透露大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」、「疫情再反撲」等四大危機，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響全球，並透露，這樣的情況會持續到2022年下半年才會好轉。（編輯：張嘉哲）

《NOWnews》提醒您：民俗說法僅供參考。

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