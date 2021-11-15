為何麥當勞在台灣沒對手？全場喊「3優勢」：靠它就贏了
談到台灣速食產業，有來自不同國家的速食店進駐，像是日式的摩斯漢堡、美式的麥當勞、肯德基等等，不過根據《食力》先前統計，台灣人最常吃的速食店就是麥當勞，突破6成之多，顯見麥當勞在台灣說是速食業龍頭一點都不為過。不過，近日就有網友討論「麥當勞為何能稱霸台灣啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 08:58:45｜2021-11-15 09:00:09
原PO在PTT貼文指出「從小到大，麥當勞的菜單，有90%沒變過，根本就是同樣產品一直重複拿來賣，只是換包裝組合，然後一直漲價，還叫客人自己去回收吃完的垃圾，還分類分那麼細，這樣一直都沒有創新的感覺，為什麼在台灣稱霸幾十年，卻沒人打贏他？」
貼文一出，網友紛紛回應「哪裡都看得到就贏了」、「出餐超快，跟其他家比真的是贏很多」、「環境乾淨，用餐區還算不錯」、「乾淨又衛生，出餐又快，這麼方便誰不吃」、「食物穩定+便宜+哪裡都看得到，不容易倒」、「一堆速食店人多就要等老半天，麥當勞人多都不太用等」、「拓店很多很方便，出餐也很快」。
另外，也有不少網友提到「現在麥當勞算貴？外面便當一個賣多少自己清楚」、「我覺得麥當勞很便宜捏....現在物價漲成這樣」、「相對越來越便宜要打啥」、「去看看其他家價格再看看麥當勞，就知道了」、「光靠價格就贏了其他家，品質不差又乾淨，很正常」。（編輯：張嘉哲）