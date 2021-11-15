台灣Youtuber清流是誰？網全推「他」狂讚：看過就回不去
近幾年Youtube創作者越來越多，獨立形成一個自媒體網紅圈，其各種題材都涵蓋其中，創造出不少流量跟話題，日前由上班不要看舉辦的第三屆走鐘獎，正是Youtuber的年度盛事，也引發不少關注。近日，就有網友討論「現在台灣Youtuber誰是清流啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 09:35:56｜2021-11-15 09:36:37
原PO在PTT貼文指出「Youtuber現在真的越來越多，淡有的很糟糕，有的很優質，但能被稱為清流的，上一個是光頭哥哥，反之，聖火玉尊元老級的現在都已經比較沒人氣了，請問Youtuber現在唯一清流是誰？」
貼文一出，網友紛紛回應「萍哥！下一代新霸主」、「How哥吧」、「萍哥誰敢嘴」、「只推敢吃垃圾魚的萍哥」、「萍哥不意外吧，沒有過多商業，講話真實溫暖，看了真的很舒服」、「萍哥啊，YT最後淨土」、「好味小姐不錯啊」、「推萍哥，很單純樸實的內容」、「張家兄弟啊」、「沒人要推台客劇場嗎？」、「白昆和吧，希望他繼續拍片」、「應該很多清流的，但代表大多都不有名」。
綜合網友意見，多數人認證清流Youtuber最多票的是「萍哥」，該頻道是以農村生活相關為影片主軸，風格樸實不誇張，也沒有過多商業化的影片，內容單靠中年阿伯萍哥講述農村生活的一切，像是到到大圳抓野生蜆、沙公；試驗吃野味蜂擁、蟋蟀等等，引起廣大討論，曾經也被蔡阿嘎跟嘎嫂二伯的粉專貼文推薦下，提及「希望30年後我還能像他那樣快樂拍片」，目前頻道訂閱數有15.6萬人。（編輯：張嘉哲）