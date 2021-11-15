COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

下班不準時走被老闆瞪？過來人揭「暗黑秘辛」：看不起你

▲下班不準時走被老闆瞪？過來人揭「暗黑秘辛」：看不起你！（示意圖／取自unsplash）
▲下班不準時走被老闆瞪？過來人揭「暗黑秘辛」：看不起你！（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 10:30:30

新鮮人初出社會什麼都還不熟悉，都會考慮是否該晚一點點下班，增加同事和老闆對自己的好印象，就有網友發文詢問大家是否敢準時走人，可過來人卻回應晚下班才會被瞪，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，說明自己出社會後發現，許多人到下班時間都不願意離開，一直在座位上東摸摸、西摸摸，有些甚至是沒事裝忙，而自己準點離席反而被投以異樣眼光，故詢問大家的公司是否都有這樣的文化「敢準時下班走人嗎？」

▲待在職場的過來人紛紛表示，只會在沒有「利益衝突」、「合作共事」和「競爭關係」的這3種情況下才有可能成為真正的朋友。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO詢問大家是否敢準時下班。（示意圖／取自unsplash）
眾多網友回答「敢」，且勸原PO下班一定得準時「下班當然快跑啊，我們這邊是整天加班的會被看不起，代表上班效率很差，事情沒辦法在每天八小時的工作時間內做完，所以需要加班」、「覺得無法準時下班的是效率能力差吧，當天事情做完有什麼好不能準點離開」、「我公司沒有準時下班會被老闆關切，他會覺得你在浪費公司的電」、「公司不喜歡員工加班因為要付加班費，主管會希望大家準時走」。

另一派則因為公司考績問題不敢到點即走「不敢準時下班，會扣考績」、「公司潛規則」、「我都準時下班，但要抱著黑掉或是被揪小辮，還是有遇到主管說加班的很認真」、「不敢準時，分紅年終跟工時綁一起看，公司政策會把工時納入考績」。（編輯：李惠婷）  

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀