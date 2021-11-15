下班不準時走被老闆瞪？過來人揭「暗黑秘辛」：看不起你
新鮮人初出社會什麼都還不熟悉，都會考慮是否該晚一點點下班，增加同事和老闆對自己的好印象，就有網友發文詢問大家是否敢準時走人，可過來人卻回應晚下班才會被瞪，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 10:30:30
原PO於PTT上發文，說明自己出社會後發現，許多人到下班時間都不願意離開，一直在座位上東摸摸、西摸摸，有些甚至是沒事裝忙，而自己準點離席反而被投以異樣眼光，故詢問大家的公司是否都有這樣的文化「敢準時下班走人嗎？」
眾多網友回答「敢」，且勸原PO下班一定得準時「下班當然快跑啊，我們這邊是整天加班的會被看不起，代表上班效率很差，事情沒辦法在每天八小時的工作時間內做完，所以需要加班」、「覺得無法準時下班的是效率能力差吧，當天事情做完有什麼好不能準點離開」、「我公司沒有準時下班會被老闆關切，他會覺得你在浪費公司的電」、「公司不喜歡員工加班因為要付加班費，主管會希望大家準時走」。
另一派則因為公司考績問題不敢到點即走「不敢準時下班，會扣考績」、「公司潛規則」、「我都準時下班，但要抱著黑掉或是被揪小辮，還是有遇到主管說加班的很認真」、「不敢準時，分紅年終跟工時綁一起看，公司政策會把工時納入考績」。（編輯：李惠婷）