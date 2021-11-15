連鎖披薩店為何沒賣「瑪格麗特」？行家揭真相：現出原形
披薩口味相當多樣，各種配料搭配上滿滿的牽絲起司，總是讓饕客們吃完忍不住吮指回味。不過，就有網友好奇詢問「為何連鎖披薩不做瑪格麗特口味？」而引來行家點出背後關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 10:47:47
一名網友於PTT八卦板上發問，表示「瑪格麗特披薩，主要由乾酪，番茄，九層塔構成，原料簡單，口味獨特，葷素可食，也不會破壞體驗」，而該口味在一般複合餐館十分常見，但他發現台灣連鎖披薩店幾乎看不到它，取而代之的是一堆新創口味。這種情形，便引發原PO不解詢問「就是不出瑪格麗特口味，請問其中有什麼八卦？」
問題曝光後，隨即引來眾人熱議，「瑪格麗特才是PIZZA最好吃的口味」、「薄披薩才適合這口味」「薄皮瑪格麗特好吃」、「披薩最愛瑪格麗特」、「台灣就喜歡泡菜米血章魚燒這種惡搞口味」。
其中就有鄉民點出關鍵主因，「台灣人會覺得你在騙錢」、「單純是台灣人覺得不值吧！日本、美國的連鎖店都有」「瑪格麗特需要技術」、「這個很吃麵皮和起司水準，會直接現出原形」、「那幾家連鎖的都是美式，所以沒有這個」、「瑪格麗特的基本功要夠穩，那種美式快速披薩根本達不到要求」。（編輯：陳雅雲）