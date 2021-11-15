為何休旅車超夯？內行人抖「4必勝優點」回不去：絕對買
大多數人在出社會後或成立家庭時會買一部車當作代步工具，不過近幾年路上卻越來越常看到休旅車，讓他好奇問「現在流行休旅車？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少人點出休旅車超夯的關鍵：「因為價錢差不多，油耗改善不少、價格也降低很多、防護能力比轎車好一些」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 12:42:41
該名網友今（15）日在PTT貼文，他以「現在流行休旅車？」為題，表示最近發現在路上跑的新車大部分都是休旅車居多，反觀轎車大多都是舊款的，不過他自己兩款都試開過，認為休旅車雖然座位較高，駕駛視線死角卻比轎車還大，讓他好奇問：「為什麼台灣現在流行換休旅車？」
貼文一出，網友紛紛點出優點，「空間大很舒服」、「因為空間大，CP值高，多數人只買一台車」、「以前沒人在用安全座椅的，現在根本標配」、「因為價錢差不多，空間大很多、油耗改善不少、價格也降低很多、防護能力比轎車好一些」、「空間通常比轎車大」、「後座舒適比較重要，有小孩就會想買了」、「除了載小孩方便外，對長輩也比較友善，年紀大腳不好沒辦法坐太低」、「休旅開起來很爽啊，載東西也方便」、「開過休旅車，就回不去轎車了」。
不過，也有網友指出缺點，「不能常走山路而已，不然後座搖到狂吐」、「缺點當然就是維修費用可能比較高」、「輪胎通常比較大換起來比較貴」、「輪胎很貴」、「買休旅但一年沒旅遊幾次」、「休旅撞轎車不一定贏，小心翻車」。（編輯：賴禹妡）