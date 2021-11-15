什麼東西漲價到心痛？泡麵才排第3 冠軍是它：貴到想哭
近期由於原物料、貨運費用接連調漲，市場上不少產品皆宣布漲價，許多店家也因不堪負荷宣布調漲部分商品。對此，就有網友好奇在萬物皆漲的時代，「最近有什麼民生日常漲到你心痛？」隨即引發眾人討論，其中泡麵只排第三名，冠軍更是讓鄉民悲痛直喊「貴到想哭！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 13:51:26
一名網友於PTT八卦板上發文，表示除了房價以外，最近還有什麼是在日常生活中的物品，漲價到讓人心痛的呢？他緊接著分享，「小魯這邊的是，水煎包菜的20、有肉燥的25、蝦仁炒飯是蝦仁x4~5 =100NT，便當都漲10快左右，換機油200」。
貼文一出，其中最多人點名「便當」，無奈坦言「便當漲價，到處都漲，無法抵制」、「三個月前一個便當原本90，然後一直漲，下個月又要漲到140」、「還是有便宜平價便當，但自助餐不太敢去了」、「便當+10，這種跑不掉的最有感」、「便當越來越貴了」、「便當全部100起跳」。
再來則是「青菜」，直言「炒飯漲10元，青菜漲20」、「青菜阿！漲幅60%」、「水果跟青菜貴到哭」、「蔥漲到有夠誇張」、「真的是青菜」、「自助餐夾青菜付錢有心痛」、「你有在買菜煮菜應該更有感」；還有「泡麵」亦被許多鄉民提及，「泡麵啊哭」、「這篇一定有泡麵」。
除了上述答案，網友們也分享其他品項，「全部，每天吃的乾麵和滷蛋都各漲5元」、「吃的、油價、國際運費QQ」、「大腸麵線大碗65漲價到70元」、「雞排一個要80，根本不敢吃了」、「便當、炒飯、鹹酥雞、手搖杯、雞排」。（編輯：陳雅雲）