「國家級邊緣人」簡直最幸運！又有手搖飲請你免費喝5天

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TrueWin初韻：即日起至11/19，全品項免費任選一杯
自即日起至11/19(五)，只要出示本人身分證或健保卡正本，末兩碼符合「邊緣人」27組數字，並加入初韻LINE官方帳號，就可「免費全品項」任選一杯飲品。連11月剛上市的楊枝甘露、還有芋頭西米鮮乳新品通通可以免費！
讓國家級邊緣人在寒冷冬天直接暖到心坎裡去！（活動期間內每人限換一杯。其他優惠活動無法合併使用。不適用外送及外送平台。僅適用現場排隊消費，不接受電話預約取餐）
舒油頭：即日起至11/21，任選兩杯88折
以正港台式型男為形象的文青飲料店舒油頭，大方為國家級邊緣人祭出即日起至11/21「全品項飲料任選兩杯88折」優惠，無論是超好喝的手作布丁奶茶、原萃好茶及厚奶芝造室系列飲品，通通都能點購。
伊莉莎白紅茶書房：即日起至11/21，任兩杯88折
帶有英國皇家藍色調的伊莉莎白紅茶書房，主打女王紅茶等系列茶飲，即日起至11/21為國家級邊緣人推出「伊莉美人蜜紅、白雪凍美人茶、日不落拿鐵」三種明星商品，任兩杯88折優惠。
渴愛純茶室：即日起至11/30，加10元多一杯
渴愛純茶室為馬辣吃到飽旗下的首間手搖飲，店裝走復古台味霓虹燈的懷舊氣氛，讓人過目難忘。國家級邊緣人只要即日起至11/30來店點購「烤布蕾系列」任一飲品，就可以加「10元」多一杯茶飲，渴愛紅茶、紅韻紅茶、英倫紅茶、冬瓜茶任君挑選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。