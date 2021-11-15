深淺2貓自動跳進「對應色籃子」 驕傲抬頭：我們厲害吧
貓咪能分辨顏色？不同的生物眼睛構造差異甚大，人類能辨別出多樣色彩，可貓咪的世界是否也是這樣七彩斑斕呢？日本演歌歌手藤彩子（藤 あや子）家的兩隻貓咪就似乎能分辨色彩，竟能依照自己身上的顏色跳進相對應的籃子，非常神奇。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 17:15:35
藤彩子家的兩隻貓分別是姐姐「奧利奧（オレオ）」和弟弟「丸子（マル）」，奧利奧除了臉上的賓士花紋及背部的黑色披風，肚子和腳都是全然的白色，而弟弟丸子就不同，像是穿了個黑色緊身衣一般，只有胸口兩處及四肢有穿白色襪子，其他毛色皆為黑。而兩隻貓似乎非常清楚自己毛髮的顏色，每當藤彩子拿出深色和白色的籃子時，牠們都能準確地躺在對應的顏色上面。
其實貓咪跟人類相較下能分辨的顏色少非常多，但世界在牠們眼裡也並非全然黑白，牠們能看出紫色、藍色、綠色和黃色，而紅色、橘色及棕色則無法看到，在貓咪眼裡比較像灰階的升降。由此可證文中的兩隻貓確實能理解深色的藍與淺色的白，再對照自己身上的顏色躺進去。
貓咪辨色的行為不只給藤彩子帶來深刻的印象，網友們也紛紛留言「太可愛了！原來貓咪也有自己喜歡的顏色」、「說不定不躺貓窩是因為顏色不對！」、「那玳瑁貓要怎麼躺XD」、「我也要來測試看看我的貓」。 （編輯：李惠婷）