便當打開愣住！她見4配菜瘋喊「這殺人未遂」 全場秒懂
現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選項之一，不過在眾多菜色中，總是有些特殊品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。就有位女網友分享自己去買便當之後，一打開讓她錯愕到不行，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 07:53:45
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「這配菜算是中大獎嗎？青椒、洋蔥、玉米配炒蕃茄，你確定他們能放在一起？這一般人打開直接暈倒捏！老闆我確定你這是殺人未遂！絕對是謀殺，要不是剛好我愛吃，不然這樣放真的很有勇氣」。
只見貼出照片，一個便當打開配菜雖然五顏六色，但仔細端看菜色，是青椒、洋蔥、玉米配炒蕃茄，裡頭就有許多網友票選嫌棄過的配菜，4大天王全部集結在一起。原PO也笑著解釋「要番茄可以，但至少也要是番茄炒蛋；三色豆當中就玉米最不行，結果這只有炒玉米；青椒就是要炒牛肉，單炒就是不行！洋蔥炒菇可以，但只有洋蔥也是不行」。
貼文一出，網友紛紛回應「來自地獄的便當.....」、「除了玉米其他都快吐了」、「老闆真的很有勇氣」、「配色很美啦....但就不美味」、「這種便當打開真的先嘆氣」；不過，也有網友指出「還好啦都算尚可接受」、「不要給我苦瓜跟茄子我都好」、「都很營養啊，我是可以接受」。（編輯：張嘉哲）