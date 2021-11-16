萬物皆漲「連麵包也貴慘」！內行曝三處買超省：吃到很爽
由於原物料、貨運費用接連調漲，最近市場上不少產品皆宣布漲價，不少店家也因不堪負荷宣布調漲部分商品；對此，就有網友表示逛個麵包店，卻發現很多品項都超貴，「還不如一頓正餐」，貼文一出，也有內行人曝「3招」省荷包的好方法。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 09:20:16
該名網友在PTT以「現在吃麵包是不是很奢侈？」為題發文，表示他日前隨便逛個麵包店，發現普通沒餡料的菠蘿麵包，一個就要價35元、夾個熱狗或是培根的麵包，一個則是賣55元。
原PO接著說，更不用提其他精緻泡芙或是切片蛋糕了，讓他忍不住在文末感嘆「小時候帶一百塊去，還能裝四五個出來，現在買兩個就快透支了，還不如吃一頓正餐」。
貼文一出，有些網友認同，「超貴 那天去早餐店買一個卡拉堡70，不如吃麥當勞」、「麵包其實很貴的」、「同感，很貴」、「麵包吃不飽還比便當貴」；但也有網友表示「有10元的麵包店，只是要吃2個才會飽」、「台南一堆3個50的麵包，很大顆」。
也有不少內行網友透露幾項省荷包的好方法，分別是「等超市、超商釋出打折麵包」、「大賣場價錢相對較便宜」和「夜市或菜市場仍有便宜麵包攤」，「可以去大賣場買便宜的」、「全家七折吃到爽，五點之後」、「麵包我只吃家樂福15塊錢的馬芬」、「你可以去等全聯6-8折」、「真的要便宜&吃的慣台式麵包的話，就夜市或菜市場那種麵包攤，只是比較空洞而已」、「南部黃昏市場3顆50」、「i珍食65折，友善時光7折」、「超商七折是真的不錯的選擇，價位合理」。（編輯：郭佩蓉）