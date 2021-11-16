迴轉壽司「沒人拿」都跑去哪？內行曝驚人真相：早就發現
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，而去吃過迴轉壽司的你，肯定都會知道其輸送帶上滿滿的壽司就是精髓。不過，就有網友好奇「請問沒被拿走在輸送帶上的壽司，到最後會怎樣？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 09:49:30
原PO在PTT貼文指出「常常去迴轉壽司的店，上面都有一些玉米壽司啊、玉子燒壽司之類的，可是那些壽司都不知道轉了幾圈，還在台上轉不停，都乾掉了，想請問最後在輸送帶沒被拿走的壽司最後會去哪？」
貼文一出，網友紛紛回應「他們有規定時間，時間到就會拿下來丟」、「不然你以為為啥賣你一盤這麼貴，成本都考慮進去了，時間到就會丟掉」、「時間到會拿下來」、「時間到會拿下丟掉」、「轉超過時間會推到回收桶裡」、「沒發現其實現在輸送帶都蠻空的？很多人都吃現點吧，避免浪費現在輸送帶間隔都比較空，因為沒人拿要丟掉」。
而事實上，根據香港《飲食男女》報導，在日本，迴轉壽司店通常在半小時後，如果沒人拿取壽司的話，就會立即下架，在當地是基本規則，因為一般壽司放置在常溫中的賞味時限並不固定，必須考慮到整體環境以及空氣中的細菌量來定奪。而民眾若還是害怕吃到放在轉盤上許久未更換的壽司，現在許多店家都提供現點服務，不僅速度快食材也新鮮，吃得安心也開心。（編輯：張嘉哲）