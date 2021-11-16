丹丹漢堡怎麼吃最划算？內行曝「專業點法」嗨翻：吃超爽
丹丹漢堡是南部特有的速食店，裡頭除了平時常見的漢堡、飲料之外，還賣麵線、米糕等在地小吃，深受台灣人喜愛，近日就有一名網友好奇問「大家覺得丹丹漢堡怎麼點最划算？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少人秒推5號餐再加點其他品項：「5號＋熱狗＋炸雞，爽」、「5號餐＋一隻熱狗，超爽」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 10:02:22
該名網友昨（15）日在PTT貼文，他以「大家覺得丹丹漢堡怎麼點最划算？」為題，表示他最喜歡喝丹丹漢堡的玉米濃湯，每次都是點5號餐，裡頭有漢堡、玉米濃湯、一杯飲料，這樣吃就非常幸福了，且還100元內有找，若和朋友去吃除了點1個套餐之外，還會再單點雞塊或地瓜薯條，飲料再換成濃湯，「這樣大家都可以吃的很飽，然後吃的東西也可以很多樣，價格又不會像其他速食店那麼貴」，也好奇發問：「有沒有人有其他推薦的點餐方式啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「9號餐飲料加2元加大」、「麵線啦」、「烤雞堡＋炸雞＋紅茶牛奶，讚讚」、「點套餐就輸了，要划算要單點」、「怎麼可以不加購米糕！紅茶牛奶要加大啊」、「要吃雞塊跟香酥米糕」。
不過，最多人還是喜歡「5號餐」再加點其他品項，「5號＋熱狗＋炸雞，爽」、「當然5號餐廢話」、「就是點5號餐」、「5號餐辣腿堡、濃湯、紅茶牛奶加大，加點波浪薯配米糕，單點炸雞塊，我都這樣吃」、「推5號」、「5號餐＋一隻熱狗，超爽」。（編輯：賴禹妡）