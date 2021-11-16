泡麵煮三分鐘打臉了？老饕抖全新「黃金煮法」：保證Q彈
泡麵是民眾家中的必備存糧，簡易料理方式與美味鮮香的口味擄獲一眾老饕，若烹煮時間較長，麵體會呈現一夾就斷的柔軟狀態，反之則Q彈有嚼勁。就有名喜愛硬麵的網友發文分享烹煮麵體的Q彈決勝點，而留言處則有軟派喜好者踢館，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 10:35:35
原PO於Dcard上發文，說明自己有個獨特的煮泡麵絕技叫「涮泡法」，方法是滾燙熱水沖入泡麵後，在30至60秒內涮動麵體，再從筷子與麵體的碰撞確定軟硬程度，「這種輕微用熱水燙過，偏硬的泡麵，才是人間美味！有人要成為涮泡法的教徒嗎？」
喜愛硬麵體的網友紛紛附和「我也是放下去一分鐘以內一定要拿出來的人，每次都被家人朋友說這麵根本沒煮熟，但我就是愛吃這種的(*ˉ︶ˉ*)」、「我泡麵幾乎用爐子煮，會在加菜跟蛋，不過麵都是關火後放下去，軟了就撈起來！」、「欸拜託麵這樣有點硬硬的吃才有嚼勁，什麼煮麵煮到爛掉是什麼邪教啦」、「泡麵跟科學麵是一樣的麵體，沒有熟不熟的問題」、「重點是吃的過程麵會慢慢熟，所以麵一定是要六七分才剛剛好」。
軟派麵體的饕客則堅守喜好「我是入味爛麵派！」、「我都煮到變爛，還有點微透明的感覺才要吃，我覺得這樣麵超入味、很好入口 」、「昨天才吃辣起司麵，我都泡到爛爛的，真香」。 （編輯：李惠婷）