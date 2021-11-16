好市多「新規定」下月開跑！會員一看全怒：會費繳心酸的
美式賣場「好市多（Costco）」因販賣多樣化、份量大的商品，令不少人甘願年年掏錢續辦會員卡，不過近日好市多高雄大順店卻貼出公告，宣布12月20日起停機車需收停車費，每小時50元，會員消費滿500才可折抵3小時，讓許多會員一看怒炸直喊：「憑卡免費一小時才對吧，會員費繳心酸的嗎」、「機車這個價位也太隨便，跟汽車一樣不合比例原則」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 11:24:09
一名網友昨（15）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出一張照片，只見畫面中好市多高雄大順店貼出公告，指出「為了提升會員購物品質，本賣場機車停車場將於110年12月20日起，實施購物消費折抵機車停車費新制」，並宣布往後機車停車費每小時50元，會員消費滿500可折抵3小時，3小時以上依每30分鐘收費25元。
貼文一出，網友紛紛不滿留言，「門檻要500才能免停，以後不能只去買沙拉和熱狗當晚餐了，因為不到500元」、「機車門檻500說實在有點高，有時候只是順便去吃個東西」、「所以現在去好市多逛街不行，一定要買東西」、「停車收費我絕對贊同，但大家都有繳年費，應該不限金額憑卡免停一小時，超過再設消費門檻」、「有會員費又要收停車費，雙贏」、「憑卡免費一小時才對吧，會員費繳心酸的嗎」、「機車這個價位也太隨便，跟汽車一樣不合比例原則」、「不管是機車還是汽車都不合理吧！會員費繳納假的嗎」。
不過，也有人認同，「使用者付費OK」、「很好啊！非常贊成」、「應該的，杜絕濫停」、「使用者付費很正確啊，隨便買幾樣都超過500」、「認為不合理的話，就退卡啊」、「早就該做了不然每次找位置都繞很久」、「當你去找好市多找不到位置時，發現都是隔壁逛百貨的來停時就知道了」、「不能怪公司吧，還不是一堆貪小便宜省停車費的人害的」、「真的要去買東西的，隨便買都超過500好嗎」、「隨便買都超過500，而且可以停三小時，我覺得已經很佛心了」。（編輯：賴禹妡）