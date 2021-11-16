棕櫚油精煉後易釋放致癌物 顏宗海建議飲食防範靠這招
食品加工過程中容易產生的致癌有害物質，常見有二單氯丙二醇酯、三單氯丙二醇酯以及縮水甘油酯3項。成大環境醫學研究所環境微量毒物研究中心最近接受科技部委託，於大型市售食品中縮水甘油酯等3項有害物質含量研究發現，國人各年齡層在縮水甘油酯等3項致癌有害物質的暴露量高於歐美國家，尤其以油品、嬰幼兒食品、全穀雜糧類（經過烘焙再製）、乾豆堅果類、糖果餅乾類及複合食品（水餃、泡麵及漢堡等）為6大類高風險食品，0到3歲嬰兒奶粉與嬰幼兒食品的暴露量甚至高於歐盟規定的8倍。研究更直指，這些致癌物大多為植物油精煉過程中產生，其中又以價格便宜、被大量使用在各類型食物中的「棕櫚油」最關鍵，食藥署已研議未來不排除比照歐盟訂定限量。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-16 12:31:31
由於棕櫚油價格便宜，目前也沒有被世界各國規範使用，因此在各類型食品中經常出現。不過當棕櫚油經過攝氏200度高溫精練，就會天然的污染物，包括二單氯丙二醇酯、三單氯丙二醇酯與縮水甘油酯。雖然不是業者蓄意添加，但研究顯示，吃下單氯丙二醇酯與縮水甘油酯，不僅可能致癌，至還會對腎臟、睪丸、心臟及平滑肌有害。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，棕櫚油在國內店家和家庭都屬常見使用，高溫油炸的炸雞、薯條等速食，餅乾、巧克力、冰淇淋等加工食品製作過程中也都有，日常生活中真的很難完全不碰到。
根據該研究結果，站在臨床醫師的角度，顏宗海提供兩點建議。首先是民眾應該均衡飲食。顏宗海建議國人仍應講究均衡飲食、適量攝取為主，盡量少油、少鹽、低普林，不菸不酒，多吃新鮮的蔬菜水果。而他也提醒有糖尿病的民眾更要注意「少甜」，高血壓、高血糖、心臟病和痛風疑慮的患者，則盡量不要重口味，注重低油酯與低納。
顏宗海強調，勿把餅乾糖果當正餐，過度偏好某一類食品，平時多補充新鮮蔬果，攝取足夠的維他命Ｃ和礦物質能促進代謝。
其次，顏宗海呼籲政府應介入把關。成大研究的二單氯丙二醇酯、三單氯丙二醇酯以及縮水甘油酯3項常見致癌物，屬油品產生過程中的化合物，非刻意添加。該研究重點應在提醒民眾可多加注意，他也建議未來政府主管機關，可就此研議如何規範把關。