超商遭雙11「輪胎海」淹沒！網揪1關鍵怒了：其實很糟糕
由於今年雙11各家電商主打的優惠太強，不少民眾守不住荷包，紛紛結清購物車，也讓物流業者、超商業者為了包裹相當忙碌，對此就有一名網友在網路上表示，他在超商竟看到約50個被包裝完整的輪胎堆在超商地上，讓他驚喊「原來雙11的魔力還是在！」不過也有網友搖頭直呼：「這都超過材積，收這個貨的真的很糟糕！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 14:10:09
該名網友今（16）日在臉書「爆廢公社二館」貼文，他表示經過雙11之後，到超商竟看到「輪胎」被整顆包好，整堆疊滿店家的畫面，粗估可能有50顆，讓他驚呼：「台灣人真的很厲害店到店真的沒極限⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「有比這還奇葩的網購嗎」、「第一次看到輪胎欸」、「搬到天黑」、「其實我也真的不懂，不就是免運，到底還有什麼」、「這超商是得罪哪位大哥了」、「雙11就是大家買東西買到爽，貨堆在一起大家一起堆」、「我剛剛以為普洱茶餅又開始流行了」。
也有不少網友直搖頭，「這都超過材積，收這個貨的真的很糟糕」、「輪胎尺吋重量都超過，不可能店取，可能是商家把超商當貨運站」、「電鍋都不能店取，輪胎怎麼可能」、「超過限制的體積，只能宅配」、「輪胎那麼重，不可能店到店吧」、「這體積超了吧」、「肯定超過材積限制」，但也有過來人透露：「可以喔！我輪胎店到店買了好幾次，一次限定一顆」。（編輯：賴禹妡）